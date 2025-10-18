„Ladies Night“ in Bingen Ein Abend mit dem Ex-Bachelor Paul Janke 18.10.2025, 09:00 Uhr

i Mit seiner Vergabe an Rosen im TV-Format "Der Bachelor", ist Paul Janke bekannt geworden. Nun wird er auch am 19. November Rosen nach Bingen mitbringen. Lena Faye

Der ehemalige „Bachelor“-Kandidat Paul Janke kommt für eine Nacht der Rosen ins Papa Rhein Hotel nach Bingen. Unsere Zeitung hat den 44-Jährigen gefragt, was Gäste erwarten können, sowie nach seiner Verbindung zur Veranstaltung „Bad Kreuznach lacht“.

Ein Abend mit dem Mann der Rosen höchstpersönlich? Paul Janke, ehemaliger Kandidat der zweiten Staffel „Der Bachelor“ bei RTL, kommt im Rahmen einer „Ladies Night“ ins Papa Rhein Hotel nach Bingen. Seiner Teilnahme an der Serie folgten zahlreiche weitere TV-Auftritte, etwa bei „Das perfekte Promi-Dinner“ und „Let’s Dance“.







