Eine schlechte Phase hatte 2019 ein 54-jähriger Bad Kreuznacher und er machte es nicht besser, als er sich entschloss, seine Schulden mit dem Verkauf von Drogen abzubauen. Nachdem sein Verfahren über lange Zeit nicht weiterbearbeitet wurde, holt den 54-Jährigen jetzt seine Vergangenheit ein. Er muss sich vor dem Landgericht Bad Kreuznach wegen der Rauschgiftgeschäfte verantworten, die er im Zeitraum von Anfang 2019 bis Juni 2021 getätigt haben soll.

Liebe und Verrat im Drogenmilieu

Dass ihm die Ermittler 2020 auf die Spur kamen, liegt an der besonderen Beziehung zwischen dem Verkäufer und einer bestimmten Kundin des 54-Jährigen. Sie unterhielten zeitweise eine Liaison und das säte Misstrauen und Eifersucht bei einem späteren Freund der Frau. Sie sitzt derzeit eine Haftstrafe ab, dabei handelt es sich um das Amphetamin, das sie mutmaßlich 2019 und 2020 bei dem 54-jährigen Angeklagten gekauft hat. Die 43-Jährige wurde als Zeugin aus der Haft vorgeführt und wirkte sichtlich erschüttert bei der Erinnerung an die Vorfälle. „Ich bin damals zur Polizei gegangen und habe meinen Lieferanten genannt, weil mich mein Ex-Freund unter Druck gesetzt hat, er hatte auch Beweise“, erklärte die Zeugin mit tränenerstickter Stimme.

Sie habe sich selbst nicht mehr erkannt und durch die Eifersucht ihres damaligen Freundes habe sie alles verloren. Tatsächlich hatte sich ihr früherer Partner, als er im November 2020 an einer Therapie teilnahm, telefonisch bei der Polizei gemeldet und seine Freundin als Drogenkäuferin verraten. Die 43-Jährige hat nur vage Erinnerungen daran, wie viel und wie oft sie bei dem 54-Jährigen gekauft hat, weil sie in dieser Zeit stark drogenabhängig war. Sie weiß aber genau, dass sie bei ihm wegen der Käufe auf Kommission mit rund 1400 Euro in der Kreide stand. Nach Angaben des Angeklagten hatte er auch mit anderen Kunden wenig Glück bei Kommissionsgeschäften, weshalb er von dem Drogenverkauf kaum profitiert haben will.

Mit einem Kilo Amphetamin eingestiegen

Er sicherte ihm jedenfalls den eigenen Konsum ab, den er angeblich steuern konnte. Den Ankauf von einem Kilogramm Amphetamin Anfang 2019 räumte der 54-Jährige jedenfalls ein. „Ich hatte Bekannte, die konsumierten und ich wollte Geld verdienen, deshalb habe ich gleich ein Kilo gekauft.“ Er arbeitete damals im Gerüstbau und will lediglich konsumiert haben, wenn er seine Leistung steigern wollte. Die Parteien führten ein Rechtsgespräch und im Ergebnis, dass die Vorsitzende Richterin Annegret Werner bekannt gab, zeichnet sich danach für den 54-Jährigen eine Bewährungsstrafe ab. „Bei einer zeitnahen Verurteilung hätte Ihnen ein Strafmaß von über vier Jahren gedroht“, führte Werner aus. Die Staatsanwaltschaft wird eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und sechs Monaten bis zu maximal zwei Jahren beantragen sowie die Aussetzung zur Bewährung, wenn der Angeklagte ein umfassendes Geständnis ablegt. Das Verfahren wird am Mittwoch, 13. August, fortgesetzt.