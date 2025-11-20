Nikolausmarkt in Bad Kreuznach Eiermarkt erstrahlt bald in weihnachtlichem Ambiente Jens Fink 20.11.2025, 09:28 Uhr

i Für den Nikolausmarkt am Freitag auf dem Eiermarkt sind bereits alle Weihnachtstände aufgebaut. Jens Fink

Nun geht sie los, die Vorweihnachtszeit: Auf dem Eiermarkt sind schon die Stände aufgebaut für den traditionellen Nikolausmarkt. Am Freitag wird er eröffnet.

Von Freitag, 21. November bis zum 21. Dezember bietet das Areal rund um die Nikolauskirche wieder das stimmungsvolle Ambiente für den traditionellen Nikolausmarkt. Dort sorgt eine große Weihnachtskrippe für festliche Atmosphäre. Für Kinder gibt es zahlreiche Aktionen im Weihnachtszelt in der Poststraße, wo auch ein kleines Karussell aufgebaut ist.







Artikel teilen

Artikel teilen