Eiermarkt erstrahlt bald in weihnachtlichem Ambiente

Nun geht sie los, die Vorweihnachtszeit: Auf dem Eiermarkt sind schon die Stände aufgebaut für den traditionellen Nikolausmarkt. Am Freitag wird er eröffnet.
Lesezeit 1 Minute
Von Freitag, 21. November bis zum 21. Dezember bietet das Areal rund um die Nikolauskirche wieder das stimmungsvolle Ambiente für den traditionellen Nikolausmarkt. Dort sorgt eine große Weihnachtskrippe für festliche Atmosphäre. Für Kinder gibt es zahlreiche Aktionen im Weihnachtszelt in der Poststraße, wo auch ein kleines Karussell aufgebaut ist.