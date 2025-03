Die USA wollen Eier made in Germany, doch die sind vor Ostern nicht gerade im Überfluss vorhanden. Auf Daniels Hühnerhof in Seibersbach ist der Chef dabei, die Nachfrage aus dem Naheland zu bedienen. Amerikanische Exportanfragen sieht er kritisch.

Der Deutsche Bundesverband Ei hat schon abgewunken. Er will Donald Trump keine Eier liefern, und auch in Seibersbach sagt Daniel Elsner, Chef von Daniels Hühnerhof, zur Anfrage: No. So kurz vor Ostern sei die Bitte um einen gesteigerten Export nicht gerade das Gelbe vom Ei.

Die in den USA grassierende Vogelgrippe hat zu einem deutlich reduzierten Bestand an Hühnern geführt, was die dortigen Eierpreise in die Höhe schnellen ließ. Von Daniels Hühnerhof aus geht kein einziges Ei der rund 1200 Hühner auf die Reise ins Ausland. Pro Jahr legt eine Henne in Seibersbach etwa 300 Eier. Elsner verkauft seine Waren auf den Wochenmärkten der Region wie etwa auf dem Kornmarkt in Bad Kreuznach, Simmern, Bad Sobernheim und Ingelheim sowie in Dorfläden in Guldental und Seibersbach, in Supermärkten sowie an 30 Verkaufsstellen im Rhein-Main-Gebiet. Und die Nachfrage ist Elsner zufolge schon sehr groß und höher als das Angebot.

„Es ist ein günstiges Lebensmittel, und immer mehr Leute leben vegetarisch.“

Daniel Elsner, Chef von Daniels Hühnerhof in Seibersbach

„Wir leben von der Hand in den Mund“, beschreibt er die Situation und meint damit: Kundenanfragen zu bedienen, ist kein leichtes Spiel. In den Supermärkten sehe man das. „Da werden die Regale langsam leerer.“ Der Pro-Kopf-Verkauf an Eiern habe sich in den vergangenen Jahren immer mehr erhöht. Laut Zahlen des Bundesinformationszentrums Landwirtschaft wurden in Deutschland im vergangenen Jahr rund 4 Prozent mehr Eier verspeist, was insgesamt 20,8 Milliarden Eier macht. Pro Person wurden 249 Eier gegessen, 10 mehr als im Vorjahr.

„Es ist ein günstiges Lebensmittel, und immer mehr Leute leben vegetarisch“, sagt Elsner. Auch deswegen würden immer mehr Eier aus dem Ausland eingeführt, zum Beispiel aus Holland. Das Nachbarland sei Hauptlieferant. Rund 73 Prozent des Bedarfs in Deutschland legen Hennen in der Republik, der Rest wird importiert. Dass Ostern die Nachfrage hoch ist, ist nichts Neues, und das weiß Elsner selbstverständlich. „In der Jahreszeit ist es immer eng, aber wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“, sagt er denn auch. Soll heißen: Bereits im Januar hat er 5000 Junghühner gekauft, die vor Ostern Eier in Größe M legen. Elsner fährt einen Teil davon zur Eierfärberei Beyer im Kreis Alzey. Rund die Hälfte seiner Eier verkauft er auf den Wochenmärkten der Region.

„Eier sind das neue Superfood.“

Daniel Elsner

Doch das Haupt-Eiergeschäft findet Weihnachten statt. „Da wird fast zwei Monate lang gebacken, Ostern ist es etwa eine bis zwei Wochen.“ Die große Nachfrage ist für Elsner aber kein Grund, um zu expandieren. Er denkt eher daran, seine Anlagen zu optimieren und vielleicht alte Stallungen umzubauen. „Sechs Märkte pro Woche, das ist am Ende des Tages schon viel“, erklärt er. „Freizeit gibt es nicht. Die Größe bei uns passt so.“ Für ihn ist klar: „Eier sind das neue Superfood. Da ist alles drin, und es ist erschwinglich.“ Was fürs Naheland zutreffend ist – für die USA wohl nicht.