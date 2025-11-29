Sanierung mit Überraschung Eichenauers Salinenbrunnen erstrahlt in neuem Glanz Josef Nürnberg 29.11.2025, 17:30 Uhr

i Mitglieder des Verkehrsvereins und Sponsoren waren am Samstag zur Rückübertragung des salinenbrunnens an die Stadt erschienen. Picasa. Josef Nürnberg

Der Salinenbrunnen ist vom sanierenden Verkehrsverein wieder mit neuem Glanz versehen worden. Es war allerdings teurer als gedacht, und die Wasserpumpe muss noch repariert werden.

Bei Bratwurst und Glühwein übergab am Samstag der Verkehrsverein Bad Kreuznach den restaurierten Salinenbrunnen an die Stadt. Auch wenn entgegen der ursprünglichen Ankündigung noch kein Wasser sprudelte, da die Brunnenpumpe noch überholt werden muss, ist das 1972 fertiggestellte Werk des verstorbenen Künstlers Franz Eichenauer schon jetzt ein Hingucker, der im Zuge der Restaurierung auch gleich ein durch Schmutz und Verwitterung lange ...







