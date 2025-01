Nicht nur in Duchroth aktiv Ehrung für einen unermüdlichen Ehrenamtler 11.01.2025, 16:00 Uhr

i Zur Verabschiedung von Günther Deiler (7. von links) dankten Ortsbürgermeister Jörg Schneiss und seine Amtskollegin Christine Mathern (3. von rechts) aus Niederhausen für das große ehrenamtliche Engagement. Jörg Schneiß

Mehr als 40 Jahre lang hat sich Günther Deiler im Duchrother Gemeinderat engagiert. Darüber hinaus ist er seit 1969 ehrenamtlich in Duchroth und Niederhausen im Gemeindeleben aktiv und im Bergwerksverein Lemberg eine unverzichtbare Größe.

Es gibt viele Menschen, die sich für ihr Dorf engagieren, aber nur wenige in einem so außerordentlichen Umfang wie Günther Deiler. Der gebürtige Niederhäuser lebt seit 1969 in Duchroth, und die Spuren seiner ehrenamtlichen Arbeit finden sich im gesamten „Dreiländereck“ von Niederhausen, Oberhausen und Duchroth.

