„Werner Fuchs hat Kultur gefördert, Menschen zusammengebracht und Projekte angestoßen“, würdigte OB Emanuel Letz, der ihm nun die Ehrenmedaille der Stadt Bad Kreuznach verlieh.

Im Rahmen einer „besonderen Sondersitzung des Stadtrates“, so Oberbürgermeister Emanuel Letz, wurden der Kulturförderer Werner Fuchs (85 Jahre) sowie der Heimatforscher Steffen Kaul (64) mit Ehrenmedaillen der Stadt ausgezeichnet.

In seiner Laudatio auf den 1941 in Idar-Oberstein geborenen Werner Fuchs betonte der OB, dass sich der Geehrte die Stadt Bad Kreuznach zur Heimat gemacht und mitgestaltet habe.