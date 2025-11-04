Ehrenbrief des Landrats für besonderes Engagement

Der Ehrenbrief des Landrats wurde jetzt wieder an Personen verliehen, die sich im Landkreis Mainz/Bingen vorbildlich im Bereich kulturelles Engagement einsetzen.
Ob in Vereinen, Ortsgemeinden oder in sozialen Projekten – viele Menschen engagieren sich seit Jahren unermüdlich und oft im Verborgenen für ihre Mitmenschen und die Kultur in der Region. Dieses herausragende Engagement gilt es, in besonderer Weise zu würdigen: Mit dem Ehrenbrief des Landrats zeichnet der Landkreis Mainz/Bingen Bürger aus, die sich in außergewöhnlicher Weise ehrenamtlich und unentgeltlich für das Gemeinwohl einsetzen. Die ...