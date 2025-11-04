Zeichen im Kreis Mainz-Bingen Ehrenbrief des Landrats für besonderes Engagement Edgar Daudistel 04.11.2025, 17:00 Uhr

i Landrat Thomas Barth (links) verlieh den Ehrenbrief für besonderes kulturelles Engagement an (von links) Markus Weickardt (Gensingen), Adam J. Schmitt (Weiler), Sven Eckes (Waldalgesheim), Jörg Mantschenko (Waldalgesheim), Ewald Lenhart (Weilerer Carneval Verein), Petra Pappert (Weiler), Peter Vollmer (Bingen). Mit auf dem Bild: Bingens OB Thomas Feser, Benedikt Seemann (Bürgermeister der VG Rhein-Nahe) und Manfred Scherer (VG Sprendlingen-Gensingen) Edgar Daudistel

Der Ehrenbrief des Landrats wurde jetzt wieder an Personen verliehen, die sich im Landkreis Mainz/Bingen vorbildlich im Bereich kulturelles Engagement einsetzen.

Ob in Vereinen, Ortsgemeinden oder in sozialen Projekten – viele Menschen engagieren sich seit Jahren unermüdlich und oft im Verborgenen für ihre Mitmenschen und die Kultur in der Region. Dieses herausragende Engagement gilt es, in besonderer Weise zu würdigen: Mit dem Ehrenbrief des Landrats zeichnet der Landkreis Mainz/Bingen Bürger aus, die sich in außergewöhnlicher Weise ehrenamtlich und unentgeltlich für das Gemeinwohl einsetzen. Die ...







