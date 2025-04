Ende September 2023 feierte die Landes-Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei!“ in Meisenheim ihr fünfjähriges Bestehen. Seither sind einige Gruppen stark geschrumpft. Zwar bestehen sie teils noch, doch die Aktivitäten halten sich in Grenzen. Das wurde bei der Ideenwerkstatt im Sitzungssaal der Verbandsgemeindeverwaltung am Standort Meisenheim deutlich. 32 Personen waren der Einladung gefolgt.

Moderator Gerhard Dick, der diese Aufgabe schon seit den ersten Treffen übernommen hat, leitete die Ideenwerkstatt, in der sich Jule Dinnebier von der VG-Verwaltung, die seit Anfang dieses Jahres für die Koordination der Ehrenamtsinitiativen in der VG Nahe-Glan zuständig ist, vorstellte. Auch Carina Saur, die das Projekt „Ich bin dabei!“ von Anfang begleitete und unterstützte, nahm sich die Zeit für das Treffen. Die Ideenwerkstatt verfolgt das Ziel, bestehende Gruppen wiederzubeleben und neue Angebote zu sammeln sowie weitere Menschen zu gewinnen, die sich ehrenamtlich engagieren möchten.

Künftig Sprechstunden anbieten

Jule Dinnebier zeigte sich beeindruckt. Die Einarbeitung in ihre neue Aufgabe bereite ihr großen Spaß. Sie sagte: „Es ist toll, was hier schon geleistet wurde. Ich hatte keine Ahnung, was Menschen alles ehrenamtlich machen, und vor allem, in welchem Ausmaß sie das tun.“ Auch Sarah Blaesy von der Freiwilligenagentur für die VG Nahe-Glan und vom Verein „So gut leben im Alter“ sowie „Engagiert an Nahe und Glan“ stellte sich vor. Sie will künftig einmal monatlich in Meisenheim und Bad Sobernheim Sprechstunden anbieten und Ehrenamtliche in Projekte vermitteln.

Vertreter verschiedener Gruppen aus dem Bereich der VG Nahe-Glan, überwiegend aus Bad Sobernheim und Meisenheim, berichteten vom aktuellen Stand. Demnach laufen einige Initiativen wie das Repair Café, Wandergruppen in Meisenheim und Bad Sobernheim, Frauen kreativ, Ehrenamtscafé, Stadtbildpflege weiterhin, während die PC-Gruppe nicht mehr besteht und beispielsweise das Projekt Feuchtwiesen und Insekten von Hans-Jürgen Groß aus Löllbach allein getragen wird, wie auch „Sobernheim erblühe“ nur noch von einer einzelnen Person gepflegt wird. Auch verschiedene andere Gruppen wurden beschrieben.

Ehrenamt spürt auch die Finanzmisere

Ralf Gillmann wies auf ein Problem der Kreativgruppe hin, die sich im Meisenheimer Kirchencafé trifft. Bei dem defizitären Haushalt der evangelischen Kirchengemeinde stehe im Raum, dass diese künftig Miete verlangen müsse. Dazu erklärten Jule Dinnebier und Carina Saur, dass in der VG-Ratssitzung am 2. April darüber entschieden werde, ob künftig die ehemalige Tagesstätte der Arbeiterwohlfahrt, die auch vom Repair Café einmal pro Monat genutzt wird, künftig allen Gruppen als Treffpunkt in Meisenheim zur Verfügung stehen kann. In Bad Sobernheim gibt es bereits einen solchen Raum.

Angesprochen wurde auch, dass die Ankündigungen der Treffen im Mitteilungsblatt zuweilen kaum zu finden seien, wenn sie nur als kleiner Fließtext dort zu lesen sind. Jule Dinnebier will künftig die Termine in Kombination auf der Webseite der VG und im Mitteilungsblatt zusammenfassen.

Kümmerer wurden benannt

Auf den Tischen lagen Stifte und Blätter bereit, auf denen Anregungen für neue Projekte notiert und weitere Mitstreiter gesucht werden konnten. Sogenannte „Kümmerer“ wurden benannt und alle E-Mail-Adressen für künftige Benachrichtigungen notiert. Werner Braun aus Meisenheim schlug eine Vernetzung im Internet unter dem Portal www.wirzeit.de vor, das er aus seinem früheren Wohnort kennt. Aber auch Spielgeräte bauen, Klimaschutzprojekte, Verkehrsberuhigung in der Meisenheimer Altstadt und eine Interessengruppe Marktplatz sowie einfach nur gemeinsame Spielzeit und mehr wurden angeregt. Interessierte konnten sich auf dem jeweiligen Blatt eintragen. Jule Dinnebier wird die Erkenntnisse aus der Ideenwerkstatt zusammenfassen und die Gruppen weiterhin betreuen.

Freiwilligentag steigt am 27. September

Miteinander Gutes tun, Wünsche erfüllen, gemeinsam aktiv sein, Initiativen und Vereine unterstützen, Stadtbild verschönern und vieles mehr können einsatzfreudige Menschen am ersten Freiwilligentag der Verbandsgemeinde (VG) Nahe-Glan am Samstag, 27. September, miteinander verbinden. Schon jetzt können sich Interessierte anmelden oder Ideen und Projekte einreichen unter www.vg-nahe-glan.de/bildung-soziales/ehrenamt/freiwilligentag. Von 10 bis 16 Uhr wird an diesem Tag in den Dörfern und Städten gemeinsam geschafft. Ab 16.30 Uhr ist dann fröhliches Beisammensein auf dem Marktplatz in Bad Sobernheim angesagt. Ansprechpartnerin ist Jule Dinnebier, Telefon 06751/811 150, E-Mail: ehrenamt@ vg-nahe-glan.de.