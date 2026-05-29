Taten im Kreis Bad Kreuznach Ehefrau getreten und Polizisten geschlagen Christine Jäckel 29.05.2026, 16:00 Uhr

i Das Justizzentrum in Bad Kreuznach: Hier wurde der 43-jährige Angeklagte zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Christine Jäckel

Suchtprobleme, eine Polizeikontrolle und häuslicher Streit: Im Prozess prallten widersprüchliche Aussagen aufeinander. Wie eine neutrale Zeugin die Versionen beeinflusste, bestimmte den weiteren Verlauf.

Das Amtsgericht Bad Kreuznach hat einen 43-jährigen Bad Kreuznacher, der bereits mehrfach vorbestraft ist, zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten verurteilt. Der Mann hatte Polizisten beleidigt und seine Ehefrau getreten. Der Vorfall mit den Polizeibeamten ereignete sich in Waldböckelheim, während die Körperverletzung zum Nachteil der Frau in Sponheim stattfand, wo das Paar zeitweise wohnte.







Artikel teilen

Artikel teilen