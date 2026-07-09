Neu-Bamberger Oldie gibt Gas
Edgar Bremmer ist ein echter Drechselkünstler
Edgar Bremmer in seiner Werkstatt: Mit Leidenschaft drechselt er Holz zu kunstvollen Objekten.
Edgar Bremmer in seiner Werkstatt: Mit Leidenschaft drechselt er Holz zu kunstvollen Objekten.
Konny König

Als ältester gebürtiger Neu-Bamberger fand Edgar Bremmer beim Aufräumen ein verwurmtes Spinnrad – und entdeckte seine Leidenschaft fürs Drechseln. Heute verbindet er handwerkliches Können, Heimatgeschichte und ehrenamtliches Engagement.

Lesezeit 1 Minute
Beim Aufräumen des Speichers fand Edgar Bremmer aus der Wasserpforte in Neu-Bamberg ein altes Spinnrad seiner Mutter, an dem die Füße verwurmt waren. Da kam Edgar Bremmer, der derzeit der älteste gebürtige Neu-Bamberger ist, der Gedanke, eine Drechselbank zu kaufen und vier neue Füße zu drechseln.
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