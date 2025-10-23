Für ihr mehr als 50 Jahre andauerndes Engagement wurden Herbert und Ingrid Wirzius nun zu Ehrenmitgliedern beim FC Viktoria Hennweiler ernannt.

Für ihr über 50-jähriges Engagement im FC Viktoria Hennweiler mit zahlreichen wichtigen Bausteinen im Vereinsgeschehen wurden jetzt Herbert und Ingrid Wirzius von Vorstandsmitglied Rainer Peitz besonders geehrt und zu Ehrenmitgliedern ernannt.

„Ihr habt euch mit viel Engagement und Begeisterung um den FC Viktoria 09 verdient gemacht“, sagte Peitz in seiner Rede.