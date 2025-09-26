Geld für Bad Kreuznach Ebling bringt die versprochenen Millionen persönlich 26.09.2025, 14:00 Uhr

i Angesichts des Förderbescheides des Landes über knapp 6,5 Millionen Euro, den Innenminister Michael Ebling (rechts) Donnerstagim Rathaus vorbeibrachte, hatte Oberbürgermeister Emanuel Letz allen Grund zum Strahlen. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

6,5 Millionen Euro für ein neues Rathaus – doch warum fließt das Geld in Raten? Und was bedeutet das für Bad Kreuznachs Zukunft? Wie geht es mit den städtischen Gebäuden weiter? Hier gibt es eine Überraschung.

Den Förderbescheid über knapp 6,5 Millionen Euro aus dem Investitionsstock des Landes überreichte am Donnerstag Innenminister Michael Ebling von der SPD an Oberbürgermeister Emanuel Letz von der FDP. Die Mittel stammen aus dem rheinland-pfälzischen Investitionsstock und dienen dem Erwerb, dem Umbau sowie der Sanierung des ehemaligen Sparkassengebäudes am Kornmarkt zum Rathaus der Stadt Bad Kreuznach.







