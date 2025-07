i Die Ebernburg wie sie sich nach dem Wiederaufbau des Torturmes den Besuchern heute präsentiert. Josef Nürnberg

Seit rund 800 Jahren thront die Ebernburg über Nahe und Alsenz. 75 Jahre davon hat der Ebernburg-Verein, der die Burg von der Ebernburg-Stiftung gepachtet hat, die Geschicke der Burg maßgeblich mitgestaltet. Im Rahmen eines großen Burgfestes lädt der Verein für Samstag, 2. August, die Bevölkerung ein, das Vereinsjubiläum auf der Burg ab 11.30 Uhr mit Andacht, Führungen, Musik und Weinprobe mitzufeiern.

„Ich hoffe, dass das Burgfest mit dazu beiträgt, die Ebernburg noch bekannter zu machen“, sagt Pfarrer Gerd Kiefer, Vorsitzender des Ebernburg-Vereins. Er weiß, dass viele Menschen tagtäglich unterhalb der Burg vorbeifahren, aber noch nie oben waren. Geschäftsführerin Iris Kessel bedauert das, lohnt die Burg doch einen Besuch.

i Geschäftsführerin Iris Kessel (von links) mit ihrer Nachfolgerin Sonja Hartung und Vorstand Gerd Kiefer lenken im Jubiläumsjahr die Geschicke des Ebernburg-Vereins. Josef Nürnberg

Viel ist in 75 Jahren passiert. Pfarrer aus der Gegend hatten vor 75 Jahren die Idee, die Burg als bedeutende Stätte der Reformation im südwestdeutschen Raum wieder aufzubauen und im Sinne der Reformatoren wieder zu einem Ort der Bildung und des freien Denkens zu machen. Der Wiederaufbau der ersten Jahre wird heute teils kritisch gesehen. Der frühere wissenschaftliche Berater der Ebernburg-Stiftung, Otto Böcher, vertrat im Jubiläumsheft zum 50-jährigen Bestehen des Ebernburg-Vereins die Ansicht, dass der Denkmalschutz bei den Baumaßnahmen von 1954 bis 1971 zu kurz gekommen sei, während er die Baumaßnahmen nach 1974 unter anderem mit dem Wiederaufbau des Torturmes als positiv bezeichnet.

i Wie der Burghof vor der durchgreifenden Erneuerung der Burg aussah, das zeigt dieses Gemälde. Repro: Nürnberg. Stadtarchiv Bad Kreuznach

Laut Kiefer war aber nie daran gedacht, die Burg im Original wieder aufzubauen. Der Unterhalt fällt dem Ebernburg-Verein nicht leicht. In den vergangenen Jahren wurden die westlichen Mauerteile der Burg saniert und auch der Spielplatz im Burggraben neu gestaltet. Die östlichen Mauerteile der Burg warten derzeit noch auf ihre Sanierung. „Alleine, ohne Unterstützung von Bund und Land können wir das nicht stemmen“, weiß Kiefer.

Auch wenn die Burg in den 75 Jahren ihr Gesicht – viele sagen zum Besseren – gewandelt hat, der Ebernburg-Verein ist sich in seinem sozialen Engagement stets treu geblieben. Denn nach wie vor bietet er Menschen aus sozial schwächeren Gesellschaftsschichten die Möglichkeit eines bezahlbaren Urlaubs – und das an einem der schönsten Orte im Kreis Bad Kreuznach. So veranstaltet der Ebernburg-Verein in Kooperation mit dem Land Familienfreizeiten.

i Übernachten wie ein Fürst kann man im Zimmer mit Traumblick auf der Ebernburg. Josef Nürnberg. Walter P. Lhotzky/Ebernburg-Verein

Die Übernachtungszahlen sind ein beredtes Zeugnis, wie beliebt die „Herberge der Gerechtigkeit“ bei Urlaubern und Tagungsgästen ist. So zählte Geschäftsführerin Iris Kessel im vergangenen Jahr 17.265 Übernachtungen – 2000 mehr als zur Vor-Coronazeit. Derzeit ist die Auslastung der 120 Betten in 70 Zimmern so gut, dass der Ebernburg-Verein seinen Betrieb autonom führen kann. Kirchliche Tagungsgäste bekommen übrigens einen Preisnachlass, da die evangelische Kirche der Pfalz, die Kirche von Hessen-Nassau und die rheinische Landeskirche den Ebernburg-Verein unterstützen.