Rasende E-Scooter, flüchtende Fahrer und ein verletzter Beamter: Bei Kontrollen in Bad Kreuznach eskalierte die Lage. Die Bilanz der des Ordnungsamtes fällt mitunter drastisch aus – mit überraschenden Funden.
Lesezeit 2 Minuten
Rücksichtslose E-Scooter-Fahrer bereiten nicht nur in Bad Kreuznach Schwierigkeiten. Der Oeffentliche Anzeiger hatte vor Kurzem von einem dramatischen Vorfall in der Fußgängerzone berichtet, bei dem ein kleines Mädchen mitten in der Fußgängerzone fast angefahren worden wäre.