Wirtschaft im Blick
E-Autos sind im Kreis Bad Kreuznach stark nachgefragt
Laden statt tanken an der Zapfsäule: Für viele Autofahrer scheint das durchaus eine Alternative zu sein, vor allem mit Blick auf
Laden statt tanken an der Zapfsäule: Für viele Autofahrer scheint das durchaus eine Alternative zu sein, vor allem mit Blick auf die hohen Spritpreise.
Harald Gebhardt

Geht mit den hohen Preisen an der Zapfsäule eine höhere Nachfrage nach E-Autos einher? Unsere Zeitung hat sich bei Autohäusern im Kreis Bad Kreuznach umgehört.

Lesezeit 2 Minuten
Die Spritpreise sind hoch: Steigt damit auch das Interesse der Autofahrer an E-Autos als Alternative? Hans Jürgen Dinig, Inhaber des Autohauses Dinig in Hochstetten-Dhaun und Bad Kreuznach, berichtet von einer stärkeren Nachfrage. Gerade für Pendler, etwa nach Mainz oder Wiesbaden, seien die aktuellen Preise an der Zapfsäule oft „nicht mehr zu realisieren“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung.
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