Nach Problemen in Kreuznach E-Autos im öffentlichen Dienst erhalten kreisweit Lob Rainer Gräff

Markus Kilian 20.01.2026, 21:00 Uhr

i Wo dieses Auto steht, ist Landrätin Bettina Dickes häufig nicht weit: Sie fährt bereits seit Längerem im Kleinwagen mit elektrischem Antrieb durchs Naheland. Markus Kilian (Archiv)

Im Bad Kreuznacher Ordnungsamt war der Unmut über elektrische Motoren so groß, dass sie Verbrennern weichen mussten. Geht es anderen Verwaltungen im Kreis genauso? Wir haben uns umgehört – und es ergibt sich ein anderes Bild.

Hohe Wartungskosten und häufige Werkstattaufenthalte: Weil es in der E-Flotte des Bad Kreuznacher Ordnungsamts zu erheblichen Problemen mit den Fahrzeugen kam, ist die Behörde ungeplant wieder auf Benziner umgestiegen. Das sorgt für Diskussionen, in Zeiten des Klimawandels gilt E-Mobilität schließlich als fortschrittliche Technik.







Artikel teilen

Artikel teilen