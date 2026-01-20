Im Bad Kreuznacher Ordnungsamt war der Unmut über elektrische Motoren so groß, dass sie Verbrennern weichen mussten. Geht es anderen Verwaltungen im Kreis genauso? Wir haben uns umgehört – und es ergibt sich ein anderes Bild.
Hohe Wartungskosten und häufige Werkstattaufenthalte: Weil es in der E-Flotte des Bad Kreuznacher Ordnungsamts zu erheblichen Problemen mit den Fahrzeugen kam, ist die Behörde ungeplant wieder auf Benziner umgestiegen. Das sorgt für Diskussionen, in Zeiten des Klimawandels gilt E-Mobilität schließlich als fortschrittliche Technik.