Kolumne „Randnotizen“ vom Chef E-Auto-Pech: Gibt’s denn keinen mit Atomantrieb? Marian Ristow 17.01.2026, 06:00 Uhr

i Marian Ristow ist Leiter des Redaktionsverbundes Nahe, zu dem der Oeffentliche Anzeiger und die Nahe-Zeitung gehören. Marian Ristow

Bad Kreuznachs E-Autos des Ordnungsamtes wurden zum Dauerärgernis – und landeten schließlich in der Werkstatt. Doch wer trägt die Schuld: Pech, Technik oder deutsche Hersteller? Eine Kolumne mit bissiger Ironie und klaren Worten.

In Bad Kreuznach gibt es nun mal häufiger Pannen, manchmal selbst verschuldet, manchmal tatsächlich Zufall oder schlichtweg Pech. Pleiten, Pech und Pannen – so läuft es eben manchmal. Das Problem mit den E-Autos des Ordnungsamtes fällt in die Kategorie „Pech“.







