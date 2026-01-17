Bad Kreuznachs E-Autos des Ordnungsamtes wurden zum Dauerärgernis – und landeten schließlich in der Werkstatt. Doch wer trägt die Schuld: Pech, Technik oder deutsche Hersteller? Eine Kolumne mit bissiger Ironie und klaren Worten.
Lesezeit 2 Minuten
In Bad Kreuznach gibt es nun mal häufiger Pannen, manchmal selbst verschuldet, manchmal tatsächlich Zufall oder schlichtweg Pech. Pleiten, Pech und Pannen – so läuft es eben manchmal. Das Problem mit den E-Autos des Ordnungsamtes fällt in die Kategorie „Pech“.