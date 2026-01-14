Praxistest nicht bestanden E-Auto-Panne beim Kreuznacher Ordnungsamt Harald Gebhardt 14.01.2026, 19:00 Uhr

i Das Kreuznacher Ordnungsamt ist bei den Dienstfahrzeugen wieder auf Benziner umgestiegen. Lena Reuther. Lena reuther

Zurück in die Zukunft: Das Kreuznacher Ordnungsamt ist bei den Dienstfahrzeugen wieder auf Benziner umgestiegen: Die E-Autos waren nicht zuverlässig genug und standen meistens in der Werkstatt.

Das war schon ein bemerkenswertes Abstimmungsergebnis: Mit zehn Jastimmen bei neun Enthaltungen (!) hat der Finanzausschuss beschlossen, überplanmäßig 40.000 Euro im Bereich Verkehrsangelegenheiten bereitzustellen. In anderem Bereichen habe man auch weniger Auszahlungen gehabt, sodass man diese Mehrkosten abdecken könne, erklärte der zuständige Stadtbeigeordnete, Ordnungsdezernent Markus Schlosser (parteilos), dazu.







