Zurück in die Zukunft: Das Kreuznacher Ordnungsamt ist bei den Dienstfahrzeugen wieder auf Benziner umgestiegen: Die E-Autos waren nicht zuverlässig genug und standen meistens in der Werkstatt.
Lesezeit 2 Minuten
Das war schon ein bemerkenswertes Abstimmungsergebnis: Mit zehn Jastimmen bei neun Enthaltungen (!) hat der Finanzausschuss beschlossen, überplanmäßig 40.000 Euro im Bereich Verkehrsangelegenheiten bereitzustellen. In anderem Bereichen habe man auch weniger Auszahlungen gehabt, sodass man diese Mehrkosten abdecken könne, erklärte der zuständige Stadtbeigeordnete, Ordnungsdezernent Markus Schlosser (parteilos), dazu.