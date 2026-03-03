Bad Kreuznacher Pauluskirche
Duo Kleingartenanlage mit Konzert der Superlative
Julia Oschewsky und Marc Kluschat (Mitte) begeisterten in der Pauluskirche als Akustik-Duo Kleingartenanlage gemeinsam mit dem Orchester der Musikschule Mittlere Nahe und dem Winzenheimer Gospelchor „Grenzenlos“.
Jens Fink

Akustik-Pop, Gospel und sinfonische Klänge verschmolzen in der Pauluskirche zu einem unvergesslichen Abend. 1000 Zuhörer feierten das Duo Kleingartenanlage, das Orchester der Musikschule Mittlere Nahe und den Gospelchor Grenzenlos.

Am Wochenende erlebten die Besucher zweier außergewöhnlicher Konzertabende in der Pauluskirche Akustik-Pop, sinfonische Klänge und Gospelgesang in vollendeter Harmonie. Bei dem von der Formation Kleingartenanlage initiierten Projekt begeisterten das Akustik-Duo gemeinsam mit dem Orchester der Musikschule Mittlere Nahe und dem Winzenheimer Gospelchor Grenzenlos jeweils rund 1000 Zuhörer.

