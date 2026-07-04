Sobernheims Haushalt genehmigt Düstere Vorzeichen für die Zukunft der Felkestadt Silke Jungbluth-Sepp 04.07.2026, 12:30 Uhr

i Endlich hat die Stadt Bad Sobernheim einen genehmigten Haushalt. Silke Jungbluth-Sepp

Ab Juli kann die Stadt Bad Sobernheim endlich mit einem genehmigten Haushalt arbeiten und Projekte angehen. Erst im dritten Anlauf gab die Kommunalaufsicht dem Zahlenwerk ihr Okay. Allerdings bringt der Haushalt höhere Belastungen für die Bürger.

Die Stadt Bad Sobernheim hat endlich einen genehmigten Haushalt. Die Kommunalaufsicht hat die dritte Version des Zahlenwerks akzeptiert – allerdings sind die Erläuterungen des Schreibens aus dem Kreishaus für die Bad Sobernheimer Bürger wenig erfreulich.







Artikel teilen

Artikel teilen