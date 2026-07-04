Ab Juli kann die Stadt Bad Sobernheim endlich mit einem genehmigten Haushalt arbeiten und Projekte angehen. Erst im dritten Anlauf gab die Kommunalaufsicht dem Zahlenwerk ihr Okay. Allerdings bringt der Haushalt höhere Belastungen für die Bürger.
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Die Stadt Bad Sobernheim hat endlich einen genehmigten Haushalt. Die Kommunalaufsicht hat die dritte Version des Zahlenwerks akzeptiert – allerdings sind die Erläuterungen des Schreibens aus dem Kreishaus für die Bad Sobernheimer Bürger wenig erfreulich.