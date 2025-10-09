Kreuznach im Dritten Reich Düstere Jahre und ein übel riechender Hitler-Arzt 09.10.2025, 13:27 Uhr

i Marita Peil hat ihr siebtes Werk fertig, und es kommt im Jahr 2026 mit einigen Überraschungen. Robert Neuber

Marita Peil hat fünf Jahre lang alle möglichen Archive durchstöbert, um die Geschichte Bad Kreuznachs im „Dritten Reich“ auszuleuchten. Aktuell läuft die Korrektur der tausend Seiten, die in 2026 erscheinen sollen.

Wer Marita Peil kennt, der weiß: Wenn diese Spürnase sich auf historische Spurensuche begibt, wird ins versteckteste und verstaubteste Archiv hineingewittert, und jede noch lebende Quelle wird intensivst „ausgequetscht“. So hat sie schon sieben Bücher zur Regionalgeschichte geschrieben, ob über lokale Unternehmen oder wüste Brände.







