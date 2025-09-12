Zwei Tage lang lachte der Himmel über den Waldalgesheimer Holzwiesen, dort, wo sich das Vereinsgelände einschließlich Modellflugplatz der örtlichen Flieger-Modellbau-Gruppe befindet. Beim Flugtag-Wochenende sorgten rund 70 Piloten aus allen Teilen Deutschlands mit ihren unterschiedlichsten Modellen wie Propeller-Flugzeugen, Düsenjets, Segelflugzeugen, Doppeldeckern, Hubschraubern, Flugscheiben, Drohnen und auch Gleitschirmen für ein Riesenspektakel und eine atemberaubende Flugakrobatik.

Hier trafen sich neben Hobby-Piloten auch Technikliebhaber und Hunderte von großen und kleinen Zuschauern, um gemeinsam die Faszination des Modellfliegens hautnah zu erleben. All das brachten Tobias Wilhelm und Martin Thiel, unterstützt von Oliver Kargus und Christian Effelsberg, alle versierte Modellflieger mit enormem Wissen, den interessierten Zuschauern sehr anschaulich und informativ näher.

i Im Landeanflug ein Modell der Probellermaschine Junkers Ju, im Volksmund einst "Tante Ju" genannt. Dieter Ackermann

Ebenso erläuterten sie die Eigenarten der unterschiedlichsten Modelle sowie die verschiedenen Disziplinen, einhergehend mit den bei den Flugvorführungen gezeigten Überflügen, manchmal kopfüber über die Landebahn, spektakulären Loopings und Landungen.

Für viele Hingucker sorgten auch die am Boden ausgestellten Modelle mit ihren tollen Designs. Seit Jahren ist der Bonbonabwurf für die Kinder ein Highlight. Dafür sorgte Gerd Rudolph mit seiner Flugscheibe, auf der ein radelnder Clown sitzt. Ausgelost wurden zudem Rundflüge mit einer Propellermaschine, mit Start in Langenlonsheim.

Gegenüber unserer Zeitung zeigte der Vorsitzende der Flieger-Modellbau-Gruppe, Marius Achilles, auf, dass es dem Verein gelang, Sponsoren zu finden, sodass einige Modernisierungsarbeiten auf dem Vereinsgelände, das sich in einem hervorragenden Zustand befindet, durchgeführt werden konnten. Freude herrscht auch darüber, dass die Mitgliederzahl der Gruppe konstant ist. Das Flugtag-Wochenende gilt als der jährliche Höhepunkt im Vereinsleben und erfreut sich großer Beliebtheit.