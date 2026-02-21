Kolumne „Randnotizen“ vom Chef Drohungen und Doxing: Niveau ist keine Creme Marian Ristow 21.02.2026, 06:00 Uhr

i Marian Ristow ist Leiter des Redaktionsverbundes Nahe, zu dem der Oeffentliche Anzeiger und die Nahe-Zeitung gehören. Marian Ristow

Beleidigungen, falsche Namen, aber auch echte und Drohungen: Wie ein Leserbrief und ein Bürgermeister zeigen, womit Journalisten heute konfrontiert sind. Ein Blick in den Alltag – der längst kein Einzelfall mehr ist.

Heute lasse ich Sie, verehrte Leser, mal an Dialogen und Korrespondenzen teilhaben, an denen ich (gezwungenermaßen) so mitwirken muss. Ein Mann aus Kirn schrieb mir nach der Narrenfahrt Folgendes (nicht korrigiert, in Reinform): „Wie viele Lastwagen haben die Narrenfahrt bis 2015 geschützt?







