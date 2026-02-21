Kolumne „Randnotizen“ vom Chef
Drohungen und Doxing: Niveau ist keine Creme
Marian Ristow ist Leiter des Redaktionsverbundes Nahe, zu dem der Oeffentliche Anzeiger und die Nahe-Zeitung gehören.
Marian Ristow ist Leiter des Redaktionsverbundes Nahe, zu dem der Oeffentliche Anzeiger und die Nahe-Zeitung gehören.
Marian Ristow

Beleidigungen, falsche Namen, aber auch echte und Drohungen: Wie ein Leserbrief und ein Bürgermeister zeigen, womit Journalisten heute konfrontiert sind. Ein Blick in den Alltag – der längst kein Einzelfall mehr ist.

Lesezeit 1 Minute
Heute lasse ich Sie, verehrte Leser, mal an Dialogen und Korrespondenzen teilhaben, an denen ich (gezwungenermaßen) so mitwirken muss. Ein Mann aus Kirn schrieb mir nach der Narrenfahrt Folgendes (nicht korrigiert, in Reinform): „Wie viele Lastwagen haben die Narrenfahrt bis 2015 geschützt?

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren