Denkmalschützer sind alarmiert Droht Bad Kreuznacher Jugendstilvilla der Verfall? Harald Gebhardt 05.08.2026, 17:00 Uhr

i Die 1906 erbaute Jugendstilvilla in der Priegerpromenade 3 steht unter Denkmalschutz und schon seit ein paar Jahren leer. Harald Gebhardt

Seit mehreren Jahren steht die Jugendstilvilla Priegerpromenade 3 leer. Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude weist deutliche Schäden auf. Die untere Denkmalschutzbehörde will dem Verfall jetzt nicht länger tatenlos zusehen.

Der Denkmalschutzverein denk-mal Bad Kreuznach macht sich große Sorgen um die seit Längerem leerstehende, großvolumige Jugendstilvilla an der Priegerpromenade 3. Das denkmalgeschützte Wohngebäude, Baujahr 1906 und errichtet für Charlotte Alten, weist aus Sicht des Vereins zunehmend gravierende, von außen deutlich sichtbare Schäden auf.







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