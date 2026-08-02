Rümmelsheimer im Einsatz
Drohnenstaffel liefert Daten für die Löschtrupps
Drohnen der Löscheinsatzgruppen als Auge im Himmel - so wird die Brandbekämpfung effizienter.
Drohnen der Löscheinsatzgruppen als Auge im Himmel - so wird die Brandbekämpfung effizienter.
Markus Bedszent

Beim großen Waldbrand im Landkreis Birkenfeld konnte die Rümmelsheimer Drohnenstaffel Daten aus der Luft liefern, die den Löschtrupps am Boden die Orientierung erleichterten.

Lesezeit 1 Minute

Am Donnerstag, 30. Juli, wurde die in Rümmelsheim stationierte Drohnenstaffel des Landkreises Bad Kreuznach um 15:21 Uhr gemeinsam mit dem Katastrophenschutz-Löschzug zu einem Wald- und Vegetationsbrand bei Reichenbach im Landkreis Birkenfeld alarmiert. Im Katastrophenschutz-Löschzug war auch ein Tanklöschfahrzeug der Feuerwehreinheit Stromberg eingesetzt.

Nach dem Sammeln der Kräfte bei der Feuerwehr Bad Sobernheim wurde die erforderliche Höhenfreigabe durch die Deutsche Flugsicherung eingeholt. Die Drohne übertrug dann fortlaufend Livebilder aus dem Einsatzgebiet an die Technische Einsatzleitung, die so einen umfassenden Überblick über die Ausdehnung und Entwicklung des Brandes erhielt.

Mithilfe der Wärmebildkamera wurden zudem verbliebene Glutnester lokalisiert. Die jeweiligen Positionen wurden dann mit genauen Koordinaten an die eingesetzten Löschtrupps übermittelt. Diese konnten die betroffenen Bereiche anschließend gezielt aufsuchen und ablöschen.

Starker Wind erschwerte am Nachmittag die Brandbekämpfung und fachte einzelne Bereiche wiederholt an. Gegen Abend ließ der Wind dann aber nach, und das Feuer konnte weitgehend gelöscht werden.

Vier Mitglieder der Drohnenstaffel waren bis in die frühen Morgenstunden im Einsatz. Der Einsatz konnte um kurz nach 3 Uhr beendet werden. Gegen 5 Uhr waren die Kräfte wieder im Feuerwehrgerätehaus.

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