Am Mittwoch, 29. Januar, kam es in Hahnenbach, an mehreren Standorten im Idar-Obersteiner Stadtgebiet und in Bellheim (Kreis Germersheim) zu einem Großeinsatz der Kriminalpolizei Idar-Oberstein mit Kräften des Spezialeinsatzkommandos, der sich gegen illegale Cannabisplantagen richtete.

Die Polizei nahm neun Tatverdächtige albanischer Abstammung fest, gegen die das Landgericht Bad Kreuznach im Juli das Hauptverfahren wegen bandenmäßigen Handeltreibens mit Cannabis in nicht geringer Menge eröffnet hat. Die Verhandlung findet vor der Jugendkammer des Landgerichtes Bad Kreuznach statt, da unter den neun Angeklagten acht Erwachsene sind und ein Heranwachsender. Prozessbeginn ist am Freitag, 22. August, um 9.15 Uhr. Bisher sind zehn Prozesstage bis zum 18. November geplant. Das Verfahren mit neun Angeklagten, 18 Verteidigern und Dolmetschern, das im Schwurgerichtssaal (Saal 7), dem größten Saal des Landgerichtes, stattfinden wird, stellt das Justizzentrum vor eine logistische Herausforderung.

Ehemalige Gaststätte war umfunktioniert worden

Bei der Großrazzia im Januar standen Objekte im Visier, in denen Cannabisplantagen betrieben wurden, wie beispielsweise in einer ehemaligen Gaststätte in Hahnenbach. Durchsucht wurden neun Objekte im Hunsrück und in der Region Landau. Insgesamt stellten die Ermittler fünf Drogenplantagen in Hahnenbach, Bellheim und an drei verschiedenen Anschriften im Idar-Obersteiner Stadtgebiet und Tausende Pflanzen sicher. Das kriminelle Geschäftsmodell flog möglicherweise durch den hohen Stromverbrauch auf, den die für den Hanfanbau erforderlichen Wärmelampen verursachten. Im 533 Einwohner zählenden Hahnenbach war jedenfalls Monate vor der Razzia bemerkt worden, dass der Stromverbrauch sprunghaft angestiegen war, was zur Ursachenforschung des regionalen Versorgerunternehmens führte.