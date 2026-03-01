Kontrolltag in Bad Kreuznach: Drogen am Steuer und ungültige Kennzeichen
Ein 23-Jähriger am Steuer mit Drogen im Blut, ein E-Scooter mit falschem Kennzeichen: Bei einer Polizeikontrolle in der Bosenheimer Straße kam Erstaunliches ans Licht. Welche Folgen das für die Fahrer hat – und was Autofahrer jetzt beachten müssen.
Am Sonntag ist im Zeitraum zwischen 14.30 und 16 Uhr eine Kontrollstelle in der Bosenheimer Straße auf Höhe des dort befindlichen Tedox-Marktes errichtet worden. Dabei sind durch die eingesetzten Polizeibeamten anlassunabhängig Verkehrskontrollen durchgeführt und mehrere Fahrzeuge bezüglich ihrer Verkehrssicherheit kontrolliert worden.