Kontrolltag in Bad Kreuznach Drogen am Steuer und ungültige Kennzeichen 01.03.2026, 18:52 Uhr

i Polizeikontrollen in Bad Kreuznach decken Verstöße auf: Drogen am Steuer und ungültige Kennzeichen sorgen für Bußgelder und Anzeigen. Rolf Vennenbernd. picture alliance/dpa

Ein 23-Jähriger am Steuer mit Drogen im Blut, ein E-Scooter mit falschem Kennzeichen: Bei einer Polizeikontrolle in der Bosenheimer Straße kam Erstaunliches ans Licht. Welche Folgen das für die Fahrer hat – und was Autofahrer jetzt beachten müssen.

Am Sonntag ist im Zeitraum zwischen 14.30 und 16 Uhr eine Kontrollstelle in der Bosenheimer Straße auf Höhe des dort befindlichen Tedox-Marktes errichtet worden. Dabei sind durch die eingesetzten Polizeibeamten anlassunabhängig Verkehrskontrollen durchgeführt und mehrere Fahrzeuge bezüglich ihrer Verkehrssicherheit kontrolliert worden.







