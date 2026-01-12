Herzblut für die Fastnacht und fürs Blutspenden: Eine Kombination, die in der Birkenberggemeinde künftig mit dem Herzblutorden des DRK-Ortsvereins Roxheim honoriert wird.
Lesezeit 1 Minute
Rotkreuzler können auch Fastnacht, und Fastnachter können auch Blut spenden: Darauf fußt die Kooperation zwischen dem DRK-Ortsverein Roxheim und fünf Fastnachtsvereinen aus Roxheim und Umgebung. Denn seit Neuestem haben die Rotkreuzler in Roxheim bei ihren Spendeterminen Unterstützung durch Fastnachtsaktive, nicht nur von den Roxheimer Roxls.