DRK und Fastnachter tun sich für neuen Orden zusammen

Herzblut für die Fastnacht und fürs Blutspenden: Eine Kombination, die in der Birkenberggemeinde künftig mit dem Herzblutorden des DRK-Ortsvereins Roxheim honoriert wird.

Rotkreuzler können auch Fastnacht, und Fastnachter können auch Blut spenden: Darauf fußt die Kooperation zwischen dem DRK-Ortsverein Roxheim und fünf Fastnachtsvereinen aus Roxheim und Umgebung. Denn s

eit Neuestem haben die Rotkreuzler in Roxheim bei ihren Spendeterminen Unterstützung durch Fastnachtsaktive, nicht nur von den Roxheimer Roxls.