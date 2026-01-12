Blutspendeaktion in Roxheim
DRK und Fastnachter tun sich für neuen Orden zusammen
Michael Merz, Peter Eckes, Stephan Maurer, Andreas Fetter, Oliver Trierweiler, Caroline Donsbach, Inge Schuff, Alexander Knoll, Stefan Röder, Nicole Lunkenheimer und Sascha Bott (von links nach rechts) bei der Überreichung des Blutspende-Fastnachtsordens im DRK Vereinsheim.
Christine Jäckel

Herzblut für die Fastnacht und fürs Blutspenden: Eine Kombination, die in der Birkenberggemeinde künftig mit dem Herzblutorden des DRK-Ortsvereins Roxheim honoriert wird.

Rotkreuzler können auch Fastnacht, und Fastnachter können auch Blut spenden: Darauf fußt die Kooperation zwischen dem DRK-Ortsverein Roxheim und fünf Fastnachtsvereinen aus Roxheim und Umgebung. Denn seit Neuestem haben die Rotkreuzler in Roxheim bei ihren Spendeterminen Unterstützung durch Fastnachtsaktive, nicht nur von den Roxheimer Roxls.

