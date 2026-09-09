Ehrenamtler erkrankt Dringend gesucht: Helfer für die Tafel Bad Sobernheim Silke Jungbluth-Sepp 09.09.2026, 11:33 Uhr

i Jeden Montag und Donnerstag werden von der Kirner Tafel in Bad Sobernheim Lebensmittel an Bedürftige ausgegeben. Das Team in der Großstraße 33 sucht dringend neue Mitstreiter. Silke Jungbluth-Sepp

Jede Woche werden Bedürftige in der Bad Sobernheimer Großstraße versorgt. Nun ist die Tafel in der Felkestadt aber in die Bredouille geraten, weil im Ehrenamtler-Team gleich drei Personen krankheitsbedingt ausfallen – auch die Leiterin des Standorts.

Die Tafel Kirn sucht dringend neue Mitstreiter für den Ableger in Bad Sobernheim. An zwei Ausgabetagen werden im Ladenlokal in der Großstraße Bedürftige mit Lebensmitteln versorgt.„Leider sind drei Leute erkrankt, die bisher in Sobernheim aktiv waren“, sagt Ellen Kriegel, die Leiterin der Tafel in Kirn.







Artikel teilen

Artikel teilen