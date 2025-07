Der Bosenheimer Winzer Werner Lorenz ist entsetzt über die dreiste Müllentsorgung auf dem Kauzenberg am Weg „Auf der Haardt“. Unbekannte hatten wohl am frühen Freitagmorgen Wellplatten in der Gemarkung entsorgt, von denen Lorenz annimmt, dass sie Asbest enthalten. Um dem oder den Tätern habhaft zu werden, hat er für Hinweise, die zur Aufklärung des Umweltfrevels führen, eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt.

Am Freitagmorgen hatte Lorenz, der Wasser in seine Junganlagen auf den Kauzenberg gefahren hatte, die Müllablagerung entdeckt. Bewohner eines angrenzenden Gehöftes waren am frühen Freitagmorgen aufgewacht, weil ihre Hunde angeschlagen hatten. Sie hatten sich allerdings nichts dabei gedacht, weil ihre Hunde auch bei Wildtieren immer mal wieder anschlagen. Als sie von dem Umweltfrevel erfuhren, haben sie Anzeige bei der Polizei erstattet. Da sowohl links als auch rechts des Weges auf Privatgrundstücken abgelagert wurde, vermutet Lorenz, dass die Täter es eilig hatten.