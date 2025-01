Amtsgericht Bad Kreuznach Dreieinhalb Jahre Haft für Serieneinbrecher 21.01.2025, 11:00 Uhr

i In mehrere Pfarrheime ist ein 42-Jähriger aus der VG Nahe-Glan eingebrochen, zum Teil gemeinsam mit seiner Freundin. Dem Paar fielen dabei Kirchenschlüssel in die Hände, was es sich zunutze machte, um wertvolle Kirchengeräte und Reliquien zu stehlen. Silas Stein/dpa/dpa-tmn

Auf Pfarrheime und Kirchen hatte sich ein Paar spezialisiert, das im Frühjahr 2024 gemeinsam mehrere Einbrüche verübte. Der Angeklagte aus der VG Nahe-Glan wurde zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt, seine Freundin erhielt eine Bewährungsstrafe.

Die Liste der Tatorte einer Einbruchsserie, die beim Amtsgericht Bad Kreuznach am Montag verhandelt wurde, ist lang und verteilt sich von Bingen-Büdesheim bis nach Nonnweiler im Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Nicht nur das ist in diesem Fall besonders, auch, dass sich der 42-jährige Angeklagte aus der Verbandsgemeinde Nahe-Glan in fünf Fällen Pfarrheime und die dazugehörigen Kirchen für seine Raubzüge ausgesucht hat.

