Streit in Bad Kreuznach
Drei Verletzte nach Pfefferspray-Attacke am Kornmarkt
Symbolbild
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Friso Gentsch/dpa

Bei einem Streit sind am Samstagabend drei Menschen durch den Einsatz von Pfefferspray verletzt worden. Der Täter flüchtete.

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Zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der drei Personen im Alter von 21, 22 und 24 Jahren durch den Einsatz von Pfefferspray verletzt wurden, ist es am Samstag, 17. Oktober, gegen 22.24 Uhr, am Kornmarkt gekommen. Das teilt die Polizei mit.Nach den bisherigen Erkenntnissen griff ein bislang unbekannter männlicher Täter die drei Menschen an und sprühte ihnen Pfefferspray ins Gesicht.
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