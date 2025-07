Schlagerparty, Italienische Nacht und Alice Hoffmann laden für das zweite August-Wochenende in den Schlossgarten Dr. Höfer in Burg Layen.

Die August-Wochenenden gehören an der Nahe meist Kirmesfeiern, Weinfesten und dem Kreuznacher Jahrmarkt. Und natürlich den Open-Air-Events an der Trollbühne im Garten der Schlossmühle Dr. Höfer. Dort gibt es am zweiten Wochenende (8. bis 10. August) eine Premiere mit TV-Schlagerparty (Freitag), der schon traditionellen „Notte Italiana“ (Samstag) und zum Abschluss Kabarettistin Alice Hoffmann (Sonntag).

Schauspieler und Trollbühnen-Intendant Frank Reinhardt, der im Herbst bei sinkenden Temperaturen zu interessanten Gästen im 66 Plätze kleinen Bühnenkeller einlädt, startet sein Sommer-Event erstmals mit einer Schlagernacht mit bekannten Interpreten. Dazu finden mehrere Hundert Gäste im Schlossgarten Platz. Da ist beispielsweise Daniel Munoz, vor Wochen noch bei Andy Borg live zu sehen, oder Vanessa Neigert, Vierte bei DSDS mit deutschen Schlagern, oder Achim Köllen, der Mallorca-Kenner und Pendler, Christian Franke („Hölle auf Erden“), Discomann Mauro Martina oder Rock’n’Roll-Star Teddy Berger. Einen Überraschungsgast will Reinhard auch noch präsentieren. Das Ganze wird von Nahe-TV (Bad Kreuznach) aufgezeichnet.

Burg erstrahlt in italienischen Landesfarben

Tags darauf geht es in die inzwischen fünfte italienische Nacht – dolce via zum kleinen Jubiläum mit einigen Überraschungen. Dabei sind Marisa Donato, Salvatore de Nardo, Anna Cartaggine und Deutschlands berühmtester singender Pizzabäcker und Faschings-Comedian Ciro Visone. Ciao Italia ist das Motto mit Livemusik der 80er- und 90er-Jahre, die jeder kennt. Tanzen, gute Laune, bekannte Songs sind angesagt. Wie am Vortag gibt es eine Überraschung. Burg Layen erstrahlt in den italienischen Landesfarben, der Schloßgarten der Trollbühne wird zur großen Tanzfläche, um mit Stars und Sternchen aus der italienischen Musikszene zu feiern.

Schließlich wird Alice Hoffmann die Open-Air-Trilogie sonntags beenden. Als „Hilde Becker“ wurde sie in der ARD-Kultserie „Familie Heinz Becker“ bekannt, spielte die liebe, naive Hausfrau. Als „Vanessa Backes“ in der „Schreinerei Fleischmann“ oder in der Kabarettsendung „Spätschicht“ zieht sie andere Seiten auf. Im aktuellen Programm „Torschlusspanik“ krempelt sie die Ärmel hoch, holt raus, was herauszuholen ist: Ayurveda Kur, neue Sprachen, sich noch mal verlieben.

„Ich kenne sie alle, habe alle Interpreten angeschrieben und mit ihnen telefoniert. Das war nicht einfach, denn sie sind natürlich Open-Air auf Sommertour.“

Schauspieler und Trollbühnen-Intendant Frank Reinhardt

Frank Reinhardt ist stolz drauf, was er da fürs schon traditionelle Open-Air-Augustwochenende eine Woche vorm Kreuznacher Jahrmarkt auf die Beine gestellt hat. „Ich kenne sie alle, habe alle Interpreten angeschrieben und mit ihnen telefoniert. Das war nicht einfach, denn sie sind natürlich Open-Air auf Sommertour.“ Jetzt heißt es nur noch Daumen drücken für bestes Wetter, das bislang in den Schlossmühlen-Festivals bis auf eine kleine Regen-Einlade stets gut gehalten hat.

Infos und Online-Kartenbestellung im Internet unter https://www.troll-buehne.de