Drei mal elf Jahre Fastnacht – modern und mit Tradition

Lesezeit 2 Minuten
Mit der Flaggenhissung und der Ausgabe der Eintrittskarten unter dem Motto „Sekt, Worscht und Konfetti“ am Samstag, 17. Januar, 11.11 Uhr, an und in der Kronenberghalle, läuten die Fastnachter vom Bretzenheimer Carneval Club (BCC) die Feierlichkeiten zum 3 x 11-jährigen Bestehen des nach eigenem Bekunden „jungen Vereins mit Tradition“ ein.