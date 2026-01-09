Jubiläum in Bretzenheim
Drei mal elf Jahre Fastnacht – modern und mit Tradition
Immer "gut druff", die Macher des BCC, der in diesem Jahr 3 X 11 Jahre alt wird.
Der Bretzenheimer Carneval Club feiert in diesem Jahr sein drei mal elftes Jubiläum, Eintrittskarten gibt es demnächst an der Kronenberghalle. 

Mit der Flaggenhissung und der Ausgabe der Eintrittskarten unter dem Motto „Sekt, Worscht und Konfetti“ am Samstag, 17. Januar, 11.11 Uhr, an und in der Kronenberghalle, läuten die Fastnachter vom Bretzenheimer Carneval Club (BCC) die Feierlichkeiten zum 3 x 11-jährigen Bestehen des nach eigenem Bekunden „jungen Vereins mit Tradition“ ein.

