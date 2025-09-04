Parteibücher stehen bei der Wahl des Verbandsgemeindebürgermeisters in Bad Kreuznach offenbar nicht allzu hoch im Kurs. Denn alle drei Bewerber um das Chefbüro in der Bad Münsterer Rheingrafenstraße treten ausdrücklich als freie Kandidaten an.

Parteipräferenzen

i Amtsinhaber Marc Ullrich, Andrea Silvestri und Andreas Paulus kämpfen mit Wahlwerbung um die Gunst der Bürger für die Wahl des Verbandsgemeindebürgermeisters Bad Kreuznach am 14. September. Markus Kilian

Gut, Amtsinhaber Marc Ullrich ist als Parteiloser ohnehin befreit vom Gewicht eines Parteibuchs, und nachdem der SPD-Gemeindeverband im Sommer von der ehemaligen Rückendeckung abgerückt war, dürfte auch noch dieser Ballast von Ullrichs Schultern gefallen sein. Schwieriger hat es da etwa die Feilbingerter Ortsbürgermeisterin und Christdemokratin Andrea Silvestri. Auf die Unterstützung der CDU und gar der FWG kann die 48-Jährige zwar zählen, doch wenn die Einwohner der 13 Ortsgemeinden am 14. September an die Urne treten, soll ihre Parteizugehörigkeit in den Hintergrund rücken. Das gilt auch für Andreas Paulus. Der 56-Jährige ist in Pleitersheim aufgewachsen und gehört ebenfalls der CDU an. Auf seinen Wahlplakaten wirbt er aber nicht mit der Partei, sondern mit der Nummer 1. Von den Christdemokraten gehen also gleich zwei Bewerber ins Rennen – wie viel internen Knatsch es dabei wohl gibt? –, doch gleichzeitig keiner der beiden mit offiziellem CDU-Anstecker. Übrigens: Die SPD der VG Bad Kreuznach hat sich aus dem Spielchen ganz herausgehalten, indem sie weder einen eigenen Kandidaten gestellt noch sich für einen der Bewerber positioniert hat. Ein sozialer Akt, schließlich wäre es dadurch wohl nur komplizierter geworden.

Wahlkampfweisen

Auf den Straßen zwischen Hallgarten und Biebelsheim ist unübersehbar, dass die Wahl naht. An vielen Ecken werben Konterfeis der drei Bewerber um die Gunst der Bürger. „Ich wollte es mit Wahlplakaten nicht übertreiben“, gibt Ullrich zu Protokoll. Der Amtsinhaber setzt auf den Amtsinhaberbonus – und auf Nachhaltigkeit: „Die ganzen Plakate sind nach der Wahl Müll, den wir produzieren.“ Er setzt etwa auf Flyer im Briefkasten und Haustürgespräche. Kontrahentin Silvestri sagt, sie habe sich im Vorfeld einige Gedanken gemacht, wie man den Wahlkampf führen will. Sie ist zurzeit mit einem Oldtimer, dazu Eis und kühle Getränke im Gepäck, täglich in den Ortsgemeinden unterwegs unter dem Motto: „Lernen Sie mich kennen“. Auch auf Tempo-Packungen und Insektenfutter wirbt sie um das Wählervotum. Paulus setzt neben dem klassischen Haustürwahlkampf ebenso auf Mobilität: Er hat nicht nur einen schwarzen Transporter mit aufgeklebtem Wahlplakat, sondern auch einen ebenfalls mit Porträtfoto geschmückten Anhänger, der zuletzt an unterschiedlichsten Plätzen gesichtet wurde. Nicht selten dort, wo auch Silvestri zugegen war. Zufall oder Absicht? Da darf sich jeder seinen Teil denken.

Mitgliedermangel

Denkbar knapp war der Bad Kreuznacher VG-Rat in seiner jüngsten Sitzung am Mittwoch beschlussfähig. Noch fünf Minuten nach offiziellem Beginn zählte VG-Chef Ullrich nervös durch die lichten Reihen und prognostizierte mangels anwesender Mitglieder: „Falls niemand mehr kommt, werde ich die Sitzung gleich wieder schließen müssen.“ Er mahnte, man solle sich bei Nichterscheinen im Vorfeld bei ihm entschuldigen, das gehöre zum guten Ton. „Das ist hier keine Kinovorstellung, das ist eine Ratssitzung.“ Auch wenn die Tagesordnung recht übersichtlich war. Schließlich trat FWG-Mann Franz Eder mit ein wenig Verspätung über die Türschwelle und sorgte bei den Anwesenden für Aufatmen. Nun waren mehr als die Hälfte der Mandatsträger im Sitzungssaal vereint und konnten Beschlüsse fassen.

Sternenstube

i Claudia Petcu (von links) überreichte Gastgeberin Elke Czerwinski die 4-Sterne-Urkunde für ihre Ferienwohnung in Langenlonsheim, Ortsbürgermeister Bernhard Wolf und VG-Bürgermeister Michael Cyfka freuten sich mit ihr. Kirsten Mang/VG Langenlonsheim-Stromberg. Kirsten Mang (VG Langenlonsheim-Stromberg)

Wer über die Türschwelle der Ferienwohnung von Elke Czerwinski in Langenlonsheim tritt, fühlt sich bestimmt sogleich gut aufgehoben. Dafür hat der Deutsche Tourismusverband die Gastgeberin kürzlich mit 4 Sternen ausgezeichnet. Die Urkunde wurde von der zertifizierten Prüferin Claudia Petcu überreicht, die in ihrer Ansprache die hohe Qualität der Unterkunft sowie das besondere Engagement der Gastgeberin würdigte, wie die Verbandsgemeinde schreibt: „Die 4-Sterne-Klassifizierung ist ein sichtbares Zeichen für die hervorragende Ausstattung, den Komfort sowie den persönlichen Service, den Frau Czerwinski ihren Gästen bietet.“ Neben VG-Bürgermeister Michael Cyfka gratulierten Ortsbürgermeister Bernhard Wolf und Kirsten Mang, Leiterin der Stabsstelle Tourismus, Kultur und Wirtschaftsförderung. Die Ferienwohnung liegt idyllisch am Rande von Langenlonsheim und überzeugte den Verband unter anderem mit angenehmem Ambiente. „Ich freue mich sehr über die Anerkennung. Mein Ziel ist es, unseren Gästen einen Ort zum Wohlfühlen zu bieten – und die 4-Sterne-Auszeichnung bestärkt mich, diesen Weg weiterzugehen“, zeigte sich Elke Czerwinski dankbar.

Weinbergswinkel

i Ein neues Wingertshäuschen in den Reben zwischen den Gemarkungen St. Katharinen, Mandel und Roxheim lädt neuerdings zum Verweilen ein. Sophia Volk/VG Rüdesheim. Sophia Volk/Verbandsgemeinde Rüdesheim

Einen ganz neuen Wohlfühlort hat seit Kurzem die VG Rüdesheim. Zum Gedenken an den verstorbenen Peter Barthelme aus Mandel hatten Bettina und Klaus Barthelme bereits 2003 ein Wegekreuz am eigenen Weinberg zwischen den Gemarkungen St. Katharinen, Mandel und Roxheim errichtet; nun ist dort in Eigenleistung ein Wingertshäuschen mit Vorplatz und liebevoller Bepflanzung entstanden, ein einladender Treffpunkt zwischen den Reben. Schon das Wegekreuz war jahrelang ein beliebter Rastplatz für Wanderer und Radfahrer. Mit der Lage direkt an den Wirtschaftswegen zu den drei Gemarkungen wird das Wingertshäuschen auch von der Landwirtschaft geschätzt. Gemeinsam mit VG-Bürgermeister Markus Lüttger, Ortsbürgermeister Manuel Frenzel (Mandel) und der Beigeordneten Ute Dilly (St. Katharinen) wurde das Häuschen feierlich eingeweiht. Ein erstes gemeinsames Event der drei Gemeinden unter Federführung der Verbandsgemeinde ist bereits im Gespräch.