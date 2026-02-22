VG Lauterecken-Wolfstein
Auf einem Rollup-Banner mit seinem Porträt hat VG-Bürgermeisterkandidat Philipp Gruber einige Schlagworte zur Wahl notiert.
Für die Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein treten drei Kandidaten für die Nachfolge von Andreas Müller als VG-Bürgermeister an. Philipp Gruber präsentierte sich jüngst in Odenbach, Herausforderer sind Isabel Steinhauer-Theis und Christian Sauer. 

Am Sonntag, 22. März, ist Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. In der Verbandsgemeinde (VG) Lauterecken-Wolfstein sind die Bürger außerdem zur Wahl eines neuen VG-Bürgermeisters oder einer VG-Bürgermeisterin aufgerufen. Drei Personen bewerben sich um dieses Amt: Lautereckens Stadtbürgermeisterin Isabel Steinhauer-Theis, Philipp Gruber, Ortsbürgermeister von Sankt Julian, und Christian Sauer, Büroleiter in der VG-Verwaltung Lauterecken-Wolfstein. ...

