Drei Kandidaten kämpfen um den Posten des Beigeordneten

Im Januar wählt der Verbandsgemeinderat Rüdesheim den Ersten Beigeordneten. Drei Kandidaten bewerben sich: Philipp Sauer wird von der FWG nominiert, Haiko Grün von der CDU. Simone Bopp-Schmid tritt als Person, nicht als Vertreterin einer Partei an.
