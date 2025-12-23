VG-Rat Rüdesheim wählt Drei Kandidaten kämpfen um den Posten des Beigeordneten Christine Jäckel 23.12.2025, 06:00 Uhr

i Im VG-Rat in Rüdesheim wird im Januar über die Nachfolge des Ersten Beigeordneten Heinz-Martin Schwerbel abgestimmt. Uli Deck/dpa. picture alliance/dpa

Im Januar wählt der Verbandsgemeinderat Rüdesheim den Ersten Beigeordneten. Drei Kandidaten bewerben sich: Philipp Sauer wird von der FWG nominiert, Haiko Grün von der CDU. Simone Bopp-Schmid tritt als Person, nicht als Vertreterin einer Partei an.

Drei Kandidaten stellen sich zur Wahl für den Posten des hauptamtlichen Ersten Beigeordneten der Verbandsgemeinde Rüdesheim: Haiko Grün (CDU), Simone Bopp-Schmid (Bündnis 90/Die Grünen) und Philipp Sauer (FWG), der auch von der SPD unterstützt wird.







Artikel teilen

Artikel teilen