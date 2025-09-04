Es mutet fast wie ein Krankheitsbild bei dem 41-jährigen Bad Kreuznacher an, der von Juli bis November 2024 Polizeibeamte bei acht Vorfällen beleidigte, provozierte und auch tätlich angriff. Das Amtsgericht verurteilte ihn zu drei Jahren Haft.

Zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilte das Amtsgericht Bad Kreuznach einen 41-jährigen Bad Kreuznacher, der 2024 im Zeitraum von vier Monaten achtmal mit Gesetzeshütern in Konflikt kam. Bei den Vorfällen provozierte er die Polizei- oder Ordnungsbeamten mit Beleidigungen und Bedrohungen.

Spezielle Manie: Ordnungshüter provozieren

Wenig überraschend ist, dass der 41-Jährige keine behütete Kindheit und Jugend hatte. Die Abwärtsspirale setzte früh ein: Förderschule, Heimaufenthalt, früher Kontakt zu Alkohol und Drogen, frühe Hafterfahrungen und zuletzt Obdachlosigkeit. Bezeichnend ist, dass es für ihn eine Erleichterung war, als er im Februar dieses Jahres in Untersuchungshaft genommen wurde. Neben seiner Suchterkrankung hat er eine schwierige Persönlichkeit entwickelt und manövriert sich damit immer wieder in die Ausweglosigkeit. Verteidiger Lars Nozar bat deshalb, trotz zahlreicher und einschlägiger Vorstrafen seines Mandanten, um eine Chance für den 41-Jährigen. „Im deutschen Verwahrvollzug hat der Angeklagte keine Möglichkeit, einen Ausweg aus dem Teufelskreis von Sucht und Kriminalität zu finden“, erklärte Nozar.

Das psychiatrische Gutachten der Sachverständigen Anette Korte kommt zu dem Ergebnis, dass der 41-Jährige die Voraussetzungen für eine Langzeittherapie in einer geschlossenen Einrichtung erfüllt. Diese Unterbringung nach Paragraf 64 Strafgesetzbuch lehnte der Angeklagte aber ausdrücklich ab. „Er erlebt sich als permanenter Sündenbock und hat die Tendenz, die Schuld immer anderen zuzuweisen“, beschrieb die Gutachterin das Störungsbild des Angeklagten. Unter Alkohol- und Drogeneinfluss suche er die Konfrontation, und da würden sich ihm die Polizeibeamten als relativ ungefährliche Projektionsfläche anbieten, kommentierte sie das fast manisch wirkende Auftreten des 41-Jährigen gegenüber Ordnungshütern. „Da will er dann seinen ganzen Frust loswerden und er weiß, dass die Beamten nicht gleich zurückschlagen wie vielleicht andere Leute auf der Straße“, so die Gutachterin.

Unter Drogeneinfluss unkontrollierbar

Wer Videos von Vorfällen zwischen dem Angeklagten und Polizeibeamten gesehen hat, wird die Behauptung von Rechtsanwalt Nozar stark bezweifeln, dass sich teilweise auch die Beamten auf Begegnungen mit dem 41-Jährigen freuten. Aufnahmen der Bodycam belegen, dass die Polizisten bei etlichen Begegnungen mit viel Langmut versucht haben, Situationen zu entschärfen, während der Angeklagte wie getrieben die Eskalation herbeiführte. Auf verbale Aggressionen folgten regelmäßig passiver Widerstand, aber auch Spucken, Schlagen und Treten. „Er kann sich auch benehmen, wenn er will, aber wenn er konsumiert hat, überschreitet er Grenzen und Normen“, fasste die Gutachterin das Problem zusammen. Wie Richterin Theresa Pleschko in der Urteilsbegründung hervorhob, hat der 41-Jährige in der Vergangenheit mehrere Therapiechancen nicht genutzt beziehungsweise abgebrochen. Für die Strafzumessung wurde berücksichtigt, dass er bei fast allen Taten unter Drogen- und/oder Alkoholeinfluss stand.