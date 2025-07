Drei herrliche Wochen in der Sommerferienfreizeit

Im Grünen Klassenzimmer auf dem Kuhberg ist in den ersten drei Ferienwochen einiges los. Schon zum achten Mal veranstaltet der Kinderschutzbund ein ausgiebiges Freizeitangebot für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren.

Betritt man das Freizeitgelände auf dem Kuhberg und arbeitet sich ein wenig durch das Gestrüpp am brachliegenden Minigolfplatz, dauert es nicht lange, bis man Kichern und Lachen vernimmt. Wenig später strahlen einen 40 spielende Kinder an. Blickt man durch die herumfliegenden Bälle, sieht man Kinder, die sich beim Tauziehen messen. Daneben wird gebastelt, Wikingerschach gespielt, die andere Hälfte der Gruppe macht sich grade zur Schnitzeljagd in den Wald auf, ausgerüstet mit Kompass und Proviant.

Denn auch dieses Jahr, inzwischen schon zum achten Mal, veranstaltet der Kinderschutzbund Bad Kreuznach (KSB) eine Sommerfreizeit in den ersten drei Ferienwochen für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren. Der Tag beginnt mit dem Treffen am Grünen Klassenzimmer auf dem Kuhberg (bei schlechtem Wetter findet hier auch das weitere Programm statt), von dort aus wird allerlei Freizeitaktivität angeboten. Für Verpflegung sowie An- und Abreise ist gesorgt, samstags findet ein Ausflug statt, unter anderem zum Tierpark Rheinböllen und zum Barfußpfad Bad Sobernheim.

Rotary-Clubs unterstützen

Hand in Hand arbeitet der KSB als Veranstalter zusammen mit den Rotary-Clubs Bad Kreuznach und Bad Kreuznach-Nahetal, die den Betreuern mit eigenem Angebot gern unter die Arme greifen. Auf acht Kinder kommt ein Betreuer, so können sich alle gut untereinander kennenlernen und auch mit den Erwachsenen in Austausch kommen.

20 der Kinder, deren Eltern die Teilnahme für das Sommercamp (pro Kind 340 Euro) nicht bezahlen können, werden von den Rotary-Clubs unterstützt. Ohne private Spenden wäre dieses Angebot für die Kinder kaum möglich.

Interessierte können sich für die Freizeit über die Internetseite des KSB unter www.ksb-kh.org bewerben. Bei dem großen Andrang und stets positiven Feedback freut sich der KSB, welcher auch montags bis freitags den Knallfroschklub auf dem Eiermarkt öffnet, über ehrenamtliche Unterstützung.