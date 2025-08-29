Neuer Kapitän für die Kreuznacher Stadtwerke: Klaus-Dieter Dreesbach übernimmt – doch was bedeutet das für die Zukunft der Bäder und die Stadtpolitik? Ein Wechsel mit Folgen.

In den Gesellschafterversammlungen von Kreuznacher Stadtwerken und Gesellschaft für Beteiligungen und Parken Bad Kreuznach mbH ist am Freitagnachmittag beschlossen worden, Klaus-Dieter Dreesbach ab 1. September für ein Jahr – mit Verlängerungsoption – als Geschäftsführer der Kreuznacher Stadtwerke sowie der Kreuznacher Beteiligungsgesellschaft zu bestellen. Das verkündet das Unternehmen in einer Pressemeldung am Freitagabend. Gleichzeitig sei beschlossen worden, Christoph Nath als Geschäftsführer der Gesellschaft für Beteiligungen und Parken Bad Kreuznach mbH zum 31. August abzuberufen, heißt es weiter. „Oberbürgermeister Letz und Aufsichtsratschef Thomas Blechschmidt bedanken sich bei Christoph Nath für die letzten Jahre und wünschen Klaus-Dieter Dreesbach einen guten Start“, schließt die Pressemeldung.

Anfang Juli hatte Nath die Gesellschafterversammlung um Aufhebung seines Vertrages gebeten – was für große Diskussionen in der Stadtpolitik sorgte. Sein bisheriger Stellvertreter Klaus-Dieter Dreesbach war gleich Topaspirant auf die Nachfolge. Das Übergangsjahr mit Dreesbach an der Spitze will man seitens der Stadt nutzen, um wichtige Fragen zu beantworten: Braucht es für Stadtwerke und BGK nicht besser zwei Geschäftsführer?

Immer wieder Diskussionen trotz guter Ergebnisse

Nath war Anfang 2019 nach Bad Kreuznach gewechselt und hatte die Nachfolge von Dietmar Canis angetreten. Im August 2022 war sein zum September 2023 auslaufender Vertrag um fünf Jahre verlängert worden. Naths Wirken an der Nahe war vor guten Ergebnissen bei den Bad Kreuznacher Stadtwerken geprägt (2022 heimste man mit 7,9 Millionen Euro ein Rekordergebnis ein), ebenso aber von Dauerquerelen mit der Stadtpolitik. Vor allem die schwierige Finanzierungsstruktur der Bad Kreuznacher Bäder – die Bad-Gesellschaft ist eine 100-prozentige Tochter der Gesellschaft für Beteiligungen und Parken Bad Kreuznach mbH – und die finanzielle Ausstattung der Holding sorgten immer wieder für Misstöne.

Bäderfrage ungelöst

Zuletzt waren die Parkgebühren massiv angehoben worden. Ohne diese Maßnahme wären Bäderhaus und Crucenia-Thermen nicht mehr zu finanzieren gewesen. Offen ist auch, ob es künftig weiterhin nur einen Geschäftsführer für Stadtwerke und Gesellschaft für Beteiligungen und Parken Bad Kreuznach mbH geben wird oder ob die Politik diese Posten trennt. Insgesamt soll die Struktur des Konzerns Stadt nämlich neu gedacht werden. Wie aus einer Pressemeldung des Stadtwerke Remscheid Verbundes zuvor hervorging, wird Nath dort einer von zwei Geschäftsführern und dort Vorgesetzter von rund 720 Mitarbeitern. Er wird dort sein neues Amt zum 1. September antreten.