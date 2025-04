Aufatmen im Kreis Kusel, insbesondere bei Philipp Schultheiß, der in der Kreisverwaltung Kusel für die Draisinen zuständig ist: Beide Ausleihstationen in Lauterecken und Altenglan konnten vor dem Start in die Saison wieder besetzt werden. Dies war Schultheiß ein besonderes Anliegen, weil 2025 ein Jubiläumsjahr ist und mit kleinen Überraschungen gefeiert werden soll. Denn im Mai 2000 rollten die ersten Draisinen über die stillgelegte Bahnstrecke zwischen Altenglan und Staudernheim.

Zwar ist die Strecke nun geteilt in die Abschnitte „Glantal“ und „Naheland“, was jedoch nichts am Jubiläum ändert. Im Bereich „Glantal“ zwischen Altenglan und Lauterecken wird die Bahn weiterhin vom Kreis Kusel betrieben, zwischen Staudernheim und Meisenheim rattern die Draisinen seit 2024 unter der Regie der VG Nahe-Glan.

Kioskangebot aufgestockt

Die Ausleihstation in Lauterecken hat Ramona Noll übernommen. Sie wohnt in unmittelbarer Nachbarschaft der Draisinenstrecke. Ihr Büro befindet sich im Stellwerksgebäude nebenan, wo auch der digitale Infopoint auf touristische Sehenswürdigkeiten hinweist. Das Kioskangebot hat Ramona Noll aufgestockt, sodass diverse Getränke, Eissorten und Knabbereien vorrätig sind. Am Wochenende bietet sie zudem Slush-Eis an, ab und zu wird auch mal gegrillt.

Philipp Schultheiß ist erleichtert, dass Lösungen gefunden wurden, wie die Draisinen in beiden Streckenabschnitten weiterlaufen können und sich Pächter für die Ausleihstationen gemeldet haben. Als besonderes Highlight der Draisinenstrecke hebt er den Mehrgenerationenplatz in St. Julian hervor. Auch dort passt die Gastronomie ihre Öffnungszeiten den Draisinen an.

Ansonsten bleibt alles beim Alten: An geraden Tagen starten die Draisinen in Lauterecken, an ungeraden Tagen in Altenglan, gefahren werden kann zwischen 9 und 15 Uhr. Von April bis Juni sowie im September und Oktober können die Draisinen von Mittwoch bis Sonntag gebucht werden. Juli und August kann man täglich auf Tour gehen.

Weitere Infos: www.draisinentour.de