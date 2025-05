Mehr als 20 Jahre lenkte der ehemalige Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg, Hermann Schoon, den DRK-Ortsverein Rotenfels. Mittlerweile hat er das Amt aufgegeben, schaut aber als Ehrenvorsitzender immer genau hin, was sein DRK-Ortsverein macht. Schoon weiß aber auch, dass er sich keine Sorgen machen muss, hat er doch mit Mark Douglass einen engagierten Nachfolger gefunden. Die zwei können zudem gut miteinander, war Douglass doch bereits Teil von Schoons Vorstandsmannschaft.

In der Zeit, als Schoon den Verein führte, hat sich der Ortsverein ständig weiter entwickelt. Untrennbar mit ihm verbunden, ist die Fusion der beiden früher selbstständigen Ortsvereine Bad Münster am Stein-Ebernburg mit dem DRK-Ortsverein Norheim-Traisen. Der nannte sich fortan DRK-Ortsverein der Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein. Nach dem Aufgehen der VG BME in der Stadt Bad Kreuznach und den Verbandsgemeinden Rüdesheim und Bad Kreuznach wurde der Name im März 2016 in DRK-Ortsverein Rotenfels geändert.

Ziel war es, Rettung und Rotkreuz zu bündeln

Dass Schoon den Vorsitz des ehemaligen DRK-Ortsvereins Norheim-Traisen im Jahr 2000 überhaupt übernahm lag einerseits daran, dass der Ortsverein keinen Vorsitzenden fand und daher vor der Auflösung stand. Andererseits hatte er als Bürgermeister der VG den Neubau des Feuerwehrgerätehauses und dessen künftige Nutzung im Blick.

Zunächst war noch alles Fantasie – doch in Schoon reifte schnell der Gedanke, dass nicht einfach nur ein hochwassersicheres Haus für die Floriansjünger in Norheim entstehen sollte, sondern der DRK-Ortsverein auch dort gleich mit einziehen sollte. „Mir war wichtig, die Rettungskräfte von Feuerwehr und DRK zu bündeln, zumal das DRK nicht über eigene Räume verfügte“, erinnert sich der Ehrenvorsitzende.

Von Altenbamberg bis Hüffelsheim und Bad Münster

Mark Douglass ist froh, dass ihm sein Vorgänger ein solch gut bestelltes Haus hinterlassen hat. Zu ihm gehören derzeit die Ortsgemeinden Altenbamberg, Duchroth, Hüffelsheim, Hochstätten, Niederhausen, Norheim, Oberhausen, Traisen und der Bad Kreuznacher Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg.

In dem Maße, wie der Ortsverein gewachsen ist, ist er auch leistungsfähiger geworden, was die Investitionen unterstreichen. Neben Investitionen für die Wasser- und Seniorengymnastik, Schutzkleidung und Material für den aktiven Dienst, sowie für das Blutspendeteam spendete der Ortsverein 10.000 Euro für die Einrichtung eines Trauerraumes im DRK-Altenpflegeheim in Bad Münster am Stein, gab einen Zuschuss in Höhe von 7600 Euro für die Anschaffung von Rollstühlen, kaufte für 4300 Euro einen geschlossenen PKW-Anhänger und investierte im vergangenen Jahr 5200 Euro in die Anschaffung von zwei Defibrillatoren für die Ortsgemeinde Norheim.

Mark Douglass hat ein gut bestelltes Haus übernommen. Darum hat er auch eine einfache Erklärung, warum ihm nicht bange vor seiner Aufgabe als Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Rotenfels ist: „Mir ist wichtig, dass ich weiss, dass der Hermann (Schoon) nicht weg ist“, sagt er.