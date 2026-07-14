Genuss im Trollbachtal Dorsheimer Weinrunde begeistert Besucher mit Vielfalt Dieter Ackermann 14.07.2026, 10:15 Uhr

i So wie hier im Weingut Enk, fand neben den ausgeschenkten Weinen, die individuell gestaltete Sitzgruppe Anklang bei den Besuchern. Dieter Ackermann

Die Dorsheimer Weinrunde verwandelte das Trollbachtal in eine Genussmeile: Winzerhöfe öffneten, es gab eine Fülle an Weinen und regionalen Köstlichkeiten, und die Gäste feierten bis spät in die Nacht. Begegnungen und beste Stimmung inklusive.

Einmal mehr standen bei der dritten Dorsheimer Weinrunde die heimischen Gewächse, die hier im Trollbachtal und darüber hinaus prächtig gedeihen, bei den Verkostungen hoch im Kurs. Exzellente Weine, Sekte und Secco wurden von den teilnehmenden Weingütern Daum, Decker, Enk und Schömehl sowie von der örtlichen Sektkellerei Sieben bei der „Von Hof zu Hof-Tour“ kredenzt.







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