Tief eintauchen in die bunte Vielfalt der hervorragenden Dorsheimer Rebensäfte, die nicht nur an den Hängen des Trollbachtales wunderbar gedeihen, das konnten die zahlreichen Weinfreunde, die sich an der nunmehr zweiten Dorsheimer Weinrunde beteiligten. Schon der Auftakt im fein herausgeputzten Bürgerhaus An den Linden war mehr als vielversprechend, als die Damen der Organisatoren der Dorsheimer Highlanders zum Einstieg in die „Von Hof zu Hof“-Tour einen prickelnden Sekt der örtlichen Sektkellerei Sieben mit ganz viel Charme kredenzten. Allen voran Tabea Selena Vierke, bei der so manche Fäden zusammenliefen.

Breitgefächerte Auswahl

Je nach Lust und Laune, gestärkt mit einer kräftigen Unterlage für den Magen wie beispielsweise Flammkuchen, lecker vom Team der Highlandes zubereitet, ging es dann zu zweit, allein oder in gut gelaunten Gruppen der Weinrunde entsprechend zunächst hinunter ins Weingut Enk und dann weiter zum Weingut Daum. Beide Weingüter boten den erwartungsvollen Gästen eine breitgefächerte Auswahl an Weinen an, die sich in einer Fülle von Ausbauarten darbot, sodass für jeden Geschmack der entsprechende Tropfen dabei war.

Das gilt natürlich auch für die folgenden Weingüter Schömehl und Decker. Alle zeigten sich, angefangen von den geschmackvoll, individuell gestalteten und einladend hergerichteten Winzerhöfen bis hin zu den ausgeschenkten Weinen einmal mehr von ihrer allerbesten Seite und gaben dabei auch gerne Einblicke ins abwechslungsreiche und vielfältige Winzerleben.

Aftershowparty mit Cocktails

Im Gespräch mit dieser Zeitung zeigte sich Winzer Roland Daum angetan von der Idee der Organisatoren, den Dorsheimer Highlanders. Zwar könne man hier und da noch an der einen oder anderen Stellschraube drehen, aber unter dem Strich gesehen sei die Idee der Dorsheimer Weinrunde positiv zu bewerten. Zum Ausklang am und im Bürgerhaus,wurde die Aftershowparty gestartet. Neben der Weinbar gab es auch Bier, Sekt und Cocktails wie Cuba Libre, Malibu Mix aber auch alkoholfreie Getränke.