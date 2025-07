Mit Engagement tritt Dorothea Schwarz ihr Amt in Meisenheim an. Ihre Wahl markiert das Ende einer Vakanz.

Dorothea Schwarz soll nach dem Willen des Presbyteriums neue Pfarrerin der evangelischen Johanniter-Gemeinde werden. Das Leitungsgremium der Kirchengemeinde wählte die 29-jährige Theologin in einem Gottesdienst in der Schlosskirche in Meisenheim in ihr neues Amt.

Damit vollzieht die Gemeinde einen Rollenwechsel, denn Dorothea Schwarz versah bisher hier ihren Probedienst. Für die Wahl mussten mindestens elf Presbyterinnen und Presbyter anwesend sein, Zweidrittel des Gremiums, wobei die beiden unbesetzten Plätze mitzählen. Unter der Leitung der Synodalassessorin des Kirchenkreises An Nahe und Glan, Pfarrerin Ulrike Scholtheis-Wenzel, und einem weiteren Mitglied des Kreissynodalvorstands gaben schließlich zwölf Mitglieder des Presbyteriums in geheimer Wahl ihre Stimmen ab. Elf votierten für Dorothea Schwarz, es gab eine Enthaltung.

„Die Liebe Gottes ist ein ganz großes Geschenk“, beschreibt Dorothea Schwarz etwas von ihrer Motivation für den Pfarrberuf. „Durch seinen Segen möchte ich sie sichtbar machen.“ Und sie fügt hinzu: „Es wäre schön, wenn wieder junge Menschen die Kirche für sich entdecken und sich dort wohlfühlen.“ Darauf hofft auch die Kirchengemeinde, die sich bewusst für die Einstellung einer jungen Pfarrerin entschieden hat.

Mit der Region verbunden

Dorothea Schwarz stammt aus der Region. Geboren in Idar-Oberstein, lebte sie zehn Jahre im Hunsrück. Danach zog die Familie an den Bostalsee. Sie studierte Theologie in Wuppertal, Leipzig und im griechischen Thessaloniki. Ein Gemeindepraktikum absolvierte sie in Offenbach am Glan und ihr Vikariat in Baumholder. Schließlich kam sie zum Probedienst nach Meisenheim, wo ihr Mann Benedikt als Kirchenmusiker für die Johanniter-Gemeinde und die benachbarte Paul-Schneider-Gemeinde wirkt. Das Ehepaar hat einen einjährigen Sohn. „Wir wollen sehr gerne in der Region bleiben“, betont Dorothea Schwarz. „Ich möchte die Menschen verstehen, mit denen ich arbeite, sowohl mental als auch sprachlich.“

Die Wahl beendet eine längere Vakanz der Pfarrstelle. Zeitweise wurde sie mit einem Pfarramt im Übergang versehen, das von Pfarrer Christian Schucht wahrgenommen worden war. Vakanzverwalterin ist derzeit noch Superintendentin Astrid Peekhaus. Bevor Dorothea Schwarz ihren Dienst offiziell am 5. September antritt, muss zunächst eine Einspruchsfrist zur Wahl bis zum 28. Juli verstreichen. Dann kann ein Termin für die Einführung festgesetzt werden.

Nach einer Fusion mit Nachbargemeinden umfasst die evangelische Johanniter-Gemeinde neben der Stadt Meisenheim die Ortsgemeinden Breitenheim, Raumbach, Hundsbach, Desloch, Jeckenbach, Limbach, Schweinschied und Löllbach. Neben Dorothea Schwarz arbeitet hier Pfarrer Rainer Bauhaus als Seelsorger.