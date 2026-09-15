Wingertshäuschen der Nahe Dornig und vergessen an der Ruine Lewenstein Robert Neuber 15.09.2026, 17:00 Uhr

i War das ein Häuschen für die Landwirtschaft oder für Winzer? Das bleibt ein Rätsel. Robert Neuber

In einer Serie präsentieren wir versteckte, verwitterte oder einfach nur besonders schöne Wingertshäuschen an der Nahe. Bei Niedermoschel versteckt sich ein kleines Haus im Gestrüpp gegenüber der Burgruine Lewenstein.

Ein Wochenendausflug nach Ober- und Niedermoschel ist immer ein lohnender Plan. Denn es gibt dort einiges zu entdecken. Standard ist die Erkundung der Moschellandburg. Doch es gibt ja auch noch die Burgruine Lewenstein. Die wird im kommenden Jahr 800 Jahre alt: Erstmals erwähnt wurde sie 1227 als Eigentum der Lewenstein-Familie.







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