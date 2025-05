Am Sonntag gibt es in Bad Sobernheim einiges zu bestaunen und erleben. Die Werbegemeinschaft lädt zum Frühlingsfest, Vereine stellen sich vor und beim Krammarkt gibt es ein buntes Angebot. Außerdem feiert die Feuerwehr am Johannisplatz ein Fest.

Bad Sobernheim. Auch in diesem Jahr starten die Stadt Bad Sobernheim und ihre Werbegemeinschaft SoAktuell mit Elan: Frühlingsmarkt. Am Sonntag, den 18. Mai ist es soweit. Mit diesem Termin, so hofft Stefan Klußmeier von der Werbegemeinschaft zuversichtlich, werde man den Aprilwetter-Unwägbarkeiten entfliehen.

Noch einmal sichtlich an Attraktivität gewonnen hat der Bad Sobernheimer Frühlingsmarkt. Mehr als 30 Dienstleister, Schausteller und Handwerker werden ihre Angebote und Leistungen bis am Abend um 18 Uhr in der Innenstadt präsentieren, doppelt so viele als noch im Jahr zuvor, darunter, auf dem Parkplatz des Fachmarktzentrums, zwei Autohäuser mit ihren neuesten Modellen. Außerdem wird das neue Mitglied der Werbegemeinschaft, der Bad Sobernheimer Flugsportverein, zwei Segelflugzeuge sowie einen Segelflug-Simulator vorstellen. Ergänzt wird das reichhaltige Angebot mit Rennfahrzeugen der Firma Kaufmann Motorsport. Dort wird auch der Reifenwechsel-Wettbewerb stattfinden.

Von Autos bis zu Traumfängern

Ab 11 Uhr werden die Marktstände geöffnet. Mode, Kunsthandwerk, Deko- und Geschenkartikel sind vertreten, selbst Indianerschmuck, Taschen und Mützen aus Nepal oder Traumfänger, Kinderkleider, Wollsachen bis hin zu Kissen und Kuscheltieren, aber auch alles für lebende Vierbeiner. SooNahe-Honigwaren, Obst- und Gemüse sind im Angebot. Gesundheit und Beauty, mit der Möglichkeit zu einem kostenlosen Vitalcheck runden das Angebot ab.

Selbstverständlich werde es auch gastronomischen Genüsse geben, versichert Klußmeier. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Bad Sobernheimer Stadtkapelle. Außerdem wird ein Drehorgel-Duo im Stadtgebiet unterwegs sein.

Krammarkt-Meile schließt sich an

Eine Erweiterung erfährt das Angebot nach dem Erfolg im letzten Jahr auch dieses Mal durch die in der Saarstraße angeschlossene Krammarkt-Meile. Noch einmal mehr als zehn Marktbeschicker ergänzen das Angebot in Großstraße und auf dem Marktplatz. Winterharte Stauden, Hüte, Mützen, Socken, Kopfbedeckungen und Unterwäsche, Solinger Schreibwaren und etliches mehr ist dabei.

Etabliert hat sich der Sowwerummer Flohmarkt in der Oberen Großstraße, parallel zum Frühlingsmarkt. Ab 13 Uhr öffnet schließlich der Einzelhandel und sorgt mit eigenen Überraschungen für weitere spannende Angebote.

Zauberer Atschy erfreut die Kinder

Frühlingsmarkt ist Familientag. Für die Kinder wird Zauberer Atschy mit seinen Zauberkünsten und Luftballonbastelsensationen unterwegs sein. Das Kinderkarussell der Schaustellerfamilie Moser aus Bad Kreuznach ist da. Außerdem wird es Entenangeln, eine Hüpfburg und, für die großen Gäste, eine Boxmaschine geben.

Um 16 Uhr werden auf dem Marktplatz die Gewinner des Oster-Gewinnspiels mit Übergabe der gewonnenen Preise bekannt gegeben. Ein kleiner Umweg dürfte sich am Sonntag ebenfalls lohnen: Am Johannisplatz findet das traditionelle Feuerwehrfest statt und die Firma Beinbrech feiert im Bad Sobernheimer Gewerbegebiet ihr Frühlingsfest.