Waldbrand bei Traisen Dominik Jung rechtfertigt seine kritische Nachfrage Robert Neuber 10.07.2026, 20:00 Uhr

i Meteorologe Dominik Jung vor der Gaststätte zur Bastei auf dem Rotenfels. Robert Neuber

Seine kritische Nachfrage in Bezug auf das Vorgehen der Behörden beim Waldbrand in Traisen ist teilweise missverstanden worden, so Meteorologe Dominik Jung: Mit keinem Wort habe er die Einsatzkräfte infrage gestellt.

Wir treffen Dominik Jung (49) auf dem Rotenfels an der Gaststätte zur Bastei. Dort ist Jung groß geworden, hier oben hat er gespielt, hier oben war sein vor drei Jahren verstorbener Vater täglich mit seinem Rauhaardackel unterwegs, oft mit dem kleinen Sohn Dominik an der Seite.







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