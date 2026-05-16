Hat das gefüllte Fladenbrot auf seinem Siegeszug die Bad Kreuznacher Innenstadt schon erobert? An etlichen Orten weht einem Döner-Duft in die Nase. Die Wirtschaftsförderung schätzt den Gastro-Mix in der City trotzdem als ausgewogen ein.
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Der Chef des City-Grills am Kornmarkt sieht sich als einsamer Botschafter der Currywurst inmitten einer Döner-Imbiss-Flut. Doch hat das Fladenbrot wirklich die Innenstadt erobert? Die Wirtschaftsförderung der Stadt kommt zu einer anderen Einschätzung.